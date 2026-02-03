Material apreendido pela PMFoto: Divulgação/26º BPM
- 534 cápsulas de cocaína (862 gramas)
- 6 tabletes de maconha (57 gramas)
- 7 pés de maconha
- 1 aparelho celular
- R$ 34,00 em espécie
Dois jovens são presos e grande quantidade de drogas é apreendida no Duarte da Silveira
Ação ocorreu após informações sobre a atuação de uma facção criminosa no local
