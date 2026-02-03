Material apreendido pela PMFoto: Divulgação/26º BPM

Petrópolis - Na tarde desta terça-feira (3), a Polícia Militar realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas na região do Duarte Silveira, em Petrópolis. O trabalho foi motivado por informações sobre a atuação de uma facção criminosa na área.
Durante a abordagem, dois suspeitos foram flagrados com drogas e um celular. Os acusados tentaram fugir, mas foram contidos pelos agentes.
Foram apreendidos:
- 534 cápsulas de cocaína (862 gramas)
- 6 tabletes de maconha (57 gramas)
- 7 pés de maconha
- 1 aparelho celular
- R$ 34,00 em espécie
Os acusados, um homem de 19 anos e um homem de 18 anos, confessaram o envolvimento com o tráfico e indicaram ligação com o Comando Vermelho.