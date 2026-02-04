Baile do Preto e Branco - Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 22:29

Petrópolis - Antes mesmo dos grandes eventos temáticos se popularizarem no país, Petrópolis já criava uma tendência que atravessaria décadas. No dia 7 de fevereiro, o tradicional Baile do Preto e Branco, realizado no Clube Petropolitano, reafirma seu protagonismo na história do Carnaval ao reunir tradição, elegância e samba em um dos eventos mais simbólicos da Região Serrana do Rio.

Criado entre 1978 e 1979, o baile nasceu a partir da reformulação dos antigos bailes de máscaras do clube e rapidamente se consolidou como o primeiro baile temático de cores do Carnaval brasileiro. A proposta inovadora, que instituiu o uso obrigatório do preto e branco, transformou o evento em referência cultural e ajudou a inspirar festas semelhantes em diversas cidades do país.

Inserido em uma tradição carnavalesca ainda mais antiga, o baile integra a história do Carnaval petropolitano, que remonta à belle époque, quando festas de gala e concursos de fantasia movimentavam a vida social da cidade imperial. Com o passar das décadas e as transformações do Carnaval, os clubes sociais passaram a desempenhar papel fundamental na preservação dessa cultura, consolidando o Baile do Preto e Branco como o principal evento pré-carnavalesco de Petrópolis.

Em 2026, o evento reforça sua ligação com o samba carioca ao receber a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, uma das agremiações mais tradicionais e vitoriosas do Carnaval brasileiro. A escola desembarca em Petrópolis com ritmistas, intérpretes, passistas, mestre-sala e porta-bandeira, levando ao salão a grandiosidade e a energia que marcam sua trajetória na Marquês de Sapucaí.

A programação contará ainda com apresentações do Baile do Zen, ampliando a experiência musical e performática da noite.

Para Rodrigo Paiva, um dos responsáveis pela realização do evento, o baile representa a preservação de uma tradição cultural que atravessa gerações.

“O Baile do Preto e Branco é parte da memória afetiva e cultural de Petrópolis. Ele mantém viva a tradição dos grandes bailes carnavalescos e fortalece a conexão da cidade com o samba e com a história do Carnaval brasileiro”, afirma.

Mantendo o ritual que ajudou a consagrar o evento, o traje preto ou branco segue obrigatório, incluindo calçados e adereços, característica que se tornou símbolo visual do baile desde sua criação.

Os ingressos custam a partir de 60 reais e estão à venda pelo Guichê Web ou na secretaria do Clube Petropolitano. O evento possui classificação etária de 18 anos.