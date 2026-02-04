Carro roubado foi recuperado - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 04/02/2026 22:37 | Atualizado 04/02/2026 23:04

Petrópolis - Na noite desta terça-feira (3), uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de dois homens em Araras, com um deles sendo apontado como liderança do tráfico de drogas no Vale do Carangola. Um carro roubado foi apreendido na ação.

Inicialmente, a equipe do 26º BPM localizou um Peugeot 208 branco circulando com placa clonada. Na abordagem, foi identificado que o veículo havia sido roubado no início de dezembro em Duque de Caxias.

Entre os presos está um homem de 30 anos, apontado como liderança do tráfico de drogas no Vale do Carangola, com 10 anotações criminais, incluindo registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, disparo de arma de fogo, dano, ameaça e posse e uso de entorpecentes. O segundo envolvido é um homem de 23 anos.

Os dois homens foram conduzidos à 106ª DP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, permanecendo presos.