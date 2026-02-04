Carro roubado foi recuperadoFoto: Divulgação/26º BPM
Líder do tráfico de drogas no Vale do Carangola é preso em Araras
Indivíduo tem 10 anotações criminais
Itaipava receberá atendimento móvel da Enel às sextas-feiras em fevereiro
Atendimento será no Hortomercado Municipal
Beija-Flor leva espetáculo a Petrópolis em baile que criou o primeiro evento de cores do Carnaval brasileiro
Evento será no próximo sábado
Dois jovens são presos e grande quantidade de drogas é apreendida no Duarte da Silveira
Ação ocorreu após informações sobre a atuação de uma facção criminosa no local
Volta às aulas da rede municipal de ensino acontece nesta quarta-feira em Petrópolis
Mais de 37 mil estudantes retornarão às salas de aula em 190 unidades
Após roubos na BR-040, deputado quer reforçar segurança na Serra de Petrópolis
Dois assaltos foram registrados no trecho no fim de janeiro
