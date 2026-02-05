Incêndio no BelvedereFoto: Reprodução
Incêndio é registrado no Belvedere após caminhão bater no mirante
Corpo de Bombeiros atua na ocorrência
No início da noite desta quinta-feira (5), um caminhão bateu no Mirante do Belvedere, na BR-040 e causou um incêndio no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h28 para a ocorrência e está realizando o combate às chamas. Segundo a corporação, ainda não há confirmação de vítimas no acidente.
