Meia Maratona de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 20:00

Petrópolis - A Meia Maratona de Petrópolis já tem data confirmada para sua edição de 2026. Considerada a prova mais rápida do Brasil, o evento será realizado no dia 2 de agosto, reunindo corredores de diferentes níveis em um percurso reconhecido pelo trajeto favorável e pelo alto índice de recordes pessoais.

As inscrições serão abertas no dia 10 de fevereiro, com pré-venda exclusiva para participantes do grupo VIP no dia 09 de fevereiro, às 19h. A abertura oficial para o público geral acontece no dia seguinte, às 12h30.

A prova contará novamente com dois percursos: o de 21 km, voltado para atletas que buscam desempenho e superação, e o de 7 km, indicado para corredores em evolução ou que desejam vivenciar a experiência de participar de um grande evento de corrida.

Na edição anterior, a Meia Maratona de Petrópolis se consolidou no calendário esportivo da cidade e do estado, destacando-se pelo alto nível técnico, organização e estrutura, além do expressivo número de atletas que conquistaram seus melhores tempos pessoais.

De acordo com a organização do evento, a expectativa para 2026 é ampliar ainda mais a participação de corredores e fortalecer a experiência oferecida aos atletas. “A Meia Maratona de Petrópolis se tornou uma prova muito aguardada pelos corredores justamente por unir performance, percurso rápido e uma estrutura preparada para receber atletas de todo o Brasil. Estamos trabalhando para que a edição de 2026 seja ainda maior, proporcionando uma experiência completa para quem vem competir e também para quem vem conhecer a cidade”, destacaram os organizadores.

Mais informações sobre inscrições, kits e programação serão divulgadas nos próximos dias no perfil oficial do evento.