Castração de animais em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Castração de animais em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 06/02/2026 20:39

Petrópolis - Começa na próxima segunda-feira (09) o cadastro para tutores que desejam castrar seus animais na primeira etapa do programa de castração gratuita de cães e gatos, promovido pela Prefeitura de Petrópolis. Nesta fase inicial, serão disponibilizadas 1.200 vagas para atender moradores das regiões do Caxambu, Morin, Alto da Serra, Meio da Serra e Centro.

“Esse programa é uma ação importante tanto para o bem-estar dos animais quanto para a cidade como um todo. A castração ajuda a prevenir doenças, reduzir o abandono e promover uma convivência mais saudável entre as pessoas e seus pets”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

O cadastro será realizado em dias específicos, em unidades de saúde e associações de moradores parceiras. A cirurgia é gratuita e o tutor já sairá com o dia e o horário do procedimento agendados. Para se inscrever, é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. Não é preciso levar o animal no momento do cadastro.

“Estruturamos os pontos de cadastramento em diferentes regiões para garantir que mais moradores consigam participar. Além disso, o agendamento imediato da cirurgia traz mais comodidade e segurança para os tutores”, esclareceu o secretário, Dr. Aloisio Barbosa.

As cirurgias estão previstas para acontecer entre os dias três e 10 de março, na quadra do Sisep, localizada na Rua Buarque de Macedo, nº 116, no Centro.

Confira a data e os locais de cadastramento:

Data: 09/02

PSF Santa Isabel – 9h às 16h

Estrada José de Almeida Amado, s/n – Santa Isabel

PSF Lusitano – 9h às 16h

Rua Flávio Cavalcanti, nº 154 – Caxambu

Data: 10/02

PSF Vila Felipe – 9h às 16h

Rua Permínio Schmidt, s/n – Vila Felipe

Associação de Moradores Chácara Flora – 9h às 12h

Rua Carmem da Ponte Marcolino, nº 823 – Chácara Flora

Data: 11/02

PSF Meio da Serra – 9h às 12h

Estrada Velha da Estrela, s/n – Meio da Serra

Escola Municipal Geraldo Ventura – 13h às 16h

Estrada Velha da Estrela, nº 3.100 – Lopes Trovão – Meio da Serra

PSF 24 de Maio – 9h às 16h

Rua 24 de Maio, nº 01 – Centro

Data: 12/02

PSF Alto da Serra – 9h às 16h

Rua Alyntor Werneck, nº 68 – Alto da Serra

UBS Morin – 9h às 16h

Rua Pedro Ivo, nº 81 – Morin

Data: 23/02

Departamento de Vigilância em Saúde (Vigilância Ambiental) – 9h às 16h

Rua Dr. Sá Earp, nº 433 – Morin