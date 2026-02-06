Petrópolis - Começa na próxima segunda-feira (09) o cadastro para tutores que desejam castrar seus animais na primeira etapa do programa de castração gratuita de cães e gatos, promovido pela Prefeitura de Petrópolis. Nesta fase inicial, serão disponibilizadas 1.200 vagas para atender moradores das regiões do Caxambu, Morin, Alto da Serra, Meio da Serra e Centro.
“Esse programa é uma ação importante tanto para o bem-estar dos animais quanto para a cidade como um todo. A castração ajuda a prevenir doenças, reduzir o abandono e promover uma convivência mais saudável entre as pessoas e seus pets”, destacou o prefeito Hingo Hammes.
O cadastro será realizado em dias específicos, em unidades de saúde e associações de moradores parceiras. A cirurgia é gratuita e o tutor já sairá com o dia e o horário do procedimento agendados. Para se inscrever, é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. Não é preciso levar o animal no momento do cadastro.
“Estruturamos os pontos de cadastramento em diferentes regiões para garantir que mais moradores consigam participar. Além disso, o agendamento imediato da cirurgia traz mais comodidade e segurança para os tutores”, esclareceu o secretário, Dr. Aloisio Barbosa.
As cirurgias estão previstas para acontecer entre os dias três e 10 de março, na quadra do Sisep, localizada na Rua Buarque de Macedo, nº 116, no Centro.
Confira a data e os locais de cadastramento:
Data: 09/02 PSF Santa Isabel – 9h às 16h Estrada José de Almeida Amado, s/n – Santa Isabel
