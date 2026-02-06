Carnaval do Vilarejo - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 20:44

Petrópolis - É ao som do Taruíra — já parte da memória afetiva do carnaval de Itaipava — que o Carnaval do Vilarejo volta a tomar conta do distrito em 2026. Serpentinas no ar, fantasias coloridas e muita música boa marcam uma programação gratuita que convida famílias, moradores e turistas a celebrar a folia de sábado (14/02) até a terça-feira de Carnaval, com bailes populares, atrações circenses e o desfile especial para os pets, uma atração já tradicional e aguardada em um ambiente seguro e acolhedor.

A abertura acontece no sábado, às 15h, com o Carnavau Au Au, matinê que já conquistou o público e se tornou parte da programação oficial do Carnaval do Vilarejo. Ao som da banda Bicho Solto, crianças e animais de estimação participam de um divertido desfile de fantasias com premiações para primeiro e segundo colocados.

A partir de domingo, a Praça do Sol recebe o tradicional Carnaval do Taruíra, sempre das 17h às 21h, mantendo viva a essência do carnaval popular com muita música e animação. Antes dos bailes, o público confere apresentações circenses a partir das 16h, garantindo diversão desde o início da tarde.

No domingo, a programação começa com o Espetáculo Circense Solo Protocolo, com Ricardo Gadelha. Em seguida, o Taruíra anima a festa com participação especial da cantora Melissa Maluly, além de uma intervenção mágica com Nathan Ilusionista durante o baile.

Na segunda-feira, o espetáculo Brincadeira de Palhaços, com os Palhastônicos, abre a tarde, seguido do Taruíra com a cantora Maria Swenson e uma intervenção com bolhas mágicas gigantes.

Já na terça-feira, o público confere o Circo do Seu’Leo, com Léo Gaviole, antes do último baile do Taruíra, que terá participação da cantora Nívea Seabra e intervenção especial com pernaltas e palhaços de pernas de pau.

“O Carnaval do Vilarejo já faz parte da nossa história. É um evento que preserva essa tradição, cresce a cada edição e mantém o clima familiar, em um ambiente seguro e acolhedor, pensado para que amigos e famílias vivam bons momentos juntos”, afirma Tiago Corrêa, administrador do Shopping Vilarejo.

Além da programação cultural, o Shopping Vilarejo oferece uma estrutura que torna a experiência ainda mais agradável: estacionamento com 300 vagas, um polo gastronômico variado, lojas de diferentes segmentos e amplas áreas ao ar livre, que convidam o público a circular com tranquilidade, aproveitar a folia e transformar o Carnaval em um passeio completo para toda a família.