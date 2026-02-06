Murilo Couto se apresenta no mês de março em Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 20:50

Petrópolis - Conhecido pelo humor irreverente e espontâneo, Murilo Couto apresenta no dia 15 de março (domingo), às 18h, o novo espetáculo “Um show sobre casamento”. O show de stand-up mergulha de cabeça na recém-descoberta vida de casado do humorista, trazendo uma visão divertida e única sobre as transformações que acompanham essa nova fase.

Murilo Couto aborda as mudanças inesperadas na rotina diária, o choque entre personalidades dentro do relacionamento, e as pequenas (ou gigantescas) brigas que surgem ao tentar finalizar uma reforma. De forma leve e descontraída, o humorista tem a habilidade inigualável de transformar situações comuns em piadas memoráveis. “Um Show Sobre Casamento” é repleto de risadas, reflexões e aquela identificação imediata com o público.

Com realização da Natureza Produções, o Teatro Imperial é apresentado pela Enel Brasil e já recebeu um público de mais de 90 mil pessoas em dois anos de trajetória. Consolidado como um centro de excelência artística, já passaram no teatro grandes artistas nacionais e internacionais, como Andru Donalds, Matheus Solano, Maitê Proença, Marcelo Serrado, Vera Holtz, Fábio Porchat, Rafael Portugal e Whindersson Nunes. O espaço também mantém projetos de incentivo, como a Orquestra Teatro Imperial, o Leiturinha e o Cine Teatro Imperial.