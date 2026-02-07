Casamento Solidário no Palácio de Cristal - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 07/02/2026 21:18

Petrópolis - O Palácio de Cristal, no Centro Histórico de Petrópolis, foi palco do Casamento Comunitário de 30 casais. A cerimônia, que aconteceu na manhã deste sábado (07), foi em clima de muita emoção, amor e festa.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Petrópolis e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, além de instituições parceiras que ofereceram a decoração, buffet e cortesias para hospedagens.

"Só tenho a agradecer essa parceria com a Defensoria e as instituições para a realização desse sonho. É um dia de muita emoção que reforça ainda mais o título de Petrópolis como Capital Estadual do Casamento. Desejo a todos os casais muito amor, paz e união", disse o prefeito Hingo Hammes.

O defensor público titular do Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Lucas Nunes, destacou que a realização do Casamento Comunitário faz parte da missão da Defensoria Pública. "É um ato de cidadania, assegurando diretos e a igualdade. É uma honra pra gente ter aqui, entre os casais, representantes das comunidades quilombo e LGBT+. Dedicamos muito amor e carinho para a realização deste casamento".

A defensora pública Luiza Lisboa Amim, representando o defensor público Geral do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Vinícius Cozzolino, lembrou que o Casamento Comunitário é a promoção de direitos. "É uma grande satisfação que realizamos esse ato, que é a promoção de direitos e garantia jurídica de vulneráveis".

A secretária-chefe de Gabinete, Rosângela Stumpf, também participou da cerimônia e lembrou o pedido do prefeito Hingo Hammes, assim que assumiu a Prefeitura, em promover o Casamento Comunitário. "Era um desejo do prefeito fazer essa cerimônia e nada mais emblemático do que aqui no Palácio de Cristal".

Participaram da cerimônia 30 casais em situação de vulnerabilidade socioeconômica, incluindo casais quilombolas e LGBT+, todos assistidos pela Defensoria Pública.

"É um sonho que estamos realizando", disse Igor Melo Medeiros, que oficializou a união com Flávio da Silva Garcia. Eles constroem uma linda história que começou por acaso e hoje já completa seis anos.

Dalva Francisca dos Santos, 71 anos, e Silvio Barreto Xavier, 73 anos, também oficializaram a união. O casal foi criado na mesma rua e tiveram suas histórias cruzadas desde a adolescência, mas o amor só encontrou espaço muitos anos depois. "Sempre desejamos oficializar nossa união, já moramos juntos desde ano passado. E hoje podemos fazer isso", disse Dalva.

Secretários municipais, integrantes da Defensoria Pública e dos cartórios do 1° e 3° ofícios, representantes das instituições parceiras, familiares e amigos dos casais participaram do Casamento Comunitário.