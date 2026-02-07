Feira Cores e Sabores - Foto: Divulgação

Feira Cores e SaboresFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2026 20:50

Petrópolis - A Feira Local Cores e Sabores realizará uma edição especial de Carnaval nos dias 14 e 15 de fevereiro (sábado e domingo), no Centro do Vale das Videiras, em Petrópolis (RJ). Voltada para moradores e visitantes que buscam um Carnaval em contato com a natureza, a edição acontecerá excepcionalmente em dois dias, das 10h às 15h, com entrada gratuita, reunindo mais de 15 expositores locais, além da presença da Blaster Discos e da Cervejaria Serra Velha.



Criada em 2018 e realizada regularmente aos sábados, a feira reúne produtores artesanais, rurais e regionais da serra fluminense, oferecendo hortaliças orgânicas, queijos, compotas, sabonetes, cerâmicas, cervejas artesanais e outros produtos feitos na região, priorizando a venda direta do produtor ao consumidor.



“Esse modelo favorece a transparência sobre a origem dos produtos, os processos de produção, orientações de uso e prazos de validade, além de fortalecer a renda dos produtores locais. A proposta é baseada em princípios de comércio justo, com preços acessíveis, promovendo escolhas mais conscientes por parte do público”, ressalta Maria Sonia Pinho, coordenadora da feira.



A Cores e Sabores é realizada pelo Movimento Vale das Videiras em Transição, com apoio da Associação dos Amigos do Vale das Videiras (AMAVALE), integrando ações voltadas à sustentabilidade, à economia solidária e ao desenvolvimento local.



Kombi de Vinis, Blaster Discos, integrará a programação cultural

Entre os destaques da edição de Carnaval estará a Blaster Discos, projeto itinerante dedicado à curadoria de discos de vinil. “A ideia é criar uma atmosfera musical descontraída durante a feira”, comenta Maria Sonia.



O projeto é comandado pelo DJ e pesquisador musical David Ferreira, ao lado de Letícia Silveira. Moradores da serra desde 2020, o casal transformou uma kombi em uma loja de vinil portátil, que circula por feiras, praças e eventos culturais da região, como o Rock The Mountain, a Praça da Liberdade e, agora, a Cores e Sabores.



“Mesmo com a praticidade das plataformas digitais, muita gente sente falta da experiência física da música: segurar o disco, apreciar a arte, ouvir o álbum inteiro. Esse contato mais atento com a obra tem encantado também as novas gerações e explica o crescimento desse mercado”, afirma Letícia.



Durante a edição de Carnaval, o público poderá ouvir clássicos dançantes de artistas como Tim Maia, Jorge Ben, Rita Lee, James Brown, Fela Kuti, Marisa Monte e Fernanda Abreu, além de sambas, marchinhas e outros ritmos tradicionais do Carnaval.



Cervejaria Serra Velha



A programação da feira também contará com a presença da Cervejaria Serra Velha, criada pelo petropolitano Matheus Taboada. O projeto teve início como produção caseira em 2011 e passou a ser fabricado comercialmente em 2017. Atualmente, a cervejaria produz estilos como Pilsen, American Blonde Ale com mate e limão, APA e American IPA, além de receitas sazonais. “Produções em menor escala permitem mais cuidado na escolha dos ingredientes e no modo de fazer. Isso reflete na qualidade e na possibilidade de explorar diferentes estilos”, explica Taboada.



Confira os expositores confirmados:



Sábado

A. lma Cosméticos Naturais;

Atelier do Mel;

Biscoiteria Don Cookies;

Charque Ataque;

Dani Loos;

Delícias do Campo;

Doces da Lú;

Farinha do Bem;

Fogosa Pimenta;

Los Dos;

Made in Roça;

Manual Design;

Nuvola Confeitaria;

Oficina São José;

Orgânicos do Brejal;

Salarium Avatar;

Serra Velha Cervejaria;

Simone Leite Atelier;

Velas Artesanais da Talita.



Domingo

A. lma Cosméticos Naturais;

Atelier do Mel;

Biscoiteria Don Cookies;

Charque Ataque;

Dani Loos;

Delícias do Campo;

Doces da Lú;

Fogosa Pimenta;

Los Dos;

Made in Roça;

Manual Design;

Nuvola Confeitaria;

Oficina São José;

Salarium Avatar;

Serra Velha Cervejaria;

Simone Leite Atelier;

Velas Artesanais da Talita.