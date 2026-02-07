Feira Cores e SaboresFoto: Divulgação
Criada em 2018 e realizada regularmente aos sábados, a feira reúne produtores artesanais, rurais e regionais da serra fluminense, oferecendo hortaliças orgânicas, queijos, compotas, sabonetes, cerâmicas, cervejas artesanais e outros produtos feitos na região, priorizando a venda direta do produtor ao consumidor.
“Esse modelo favorece a transparência sobre a origem dos produtos, os processos de produção, orientações de uso e prazos de validade, além de fortalecer a renda dos produtores locais. A proposta é baseada em princípios de comércio justo, com preços acessíveis, promovendo escolhas mais conscientes por parte do público”, ressalta Maria Sonia Pinho, coordenadora da feira.
A Cores e Sabores é realizada pelo Movimento Vale das Videiras em Transição, com apoio da Associação dos Amigos do Vale das Videiras (AMAVALE), integrando ações voltadas à sustentabilidade, à economia solidária e ao desenvolvimento local.
Kombi de Vinis, Blaster Discos, integrará a programação cultural
O projeto é comandado pelo DJ e pesquisador musical David Ferreira, ao lado de Letícia Silveira. Moradores da serra desde 2020, o casal transformou uma kombi em uma loja de vinil portátil, que circula por feiras, praças e eventos culturais da região, como o Rock The Mountain, a Praça da Liberdade e, agora, a Cores e Sabores.
“Mesmo com a praticidade das plataformas digitais, muita gente sente falta da experiência física da música: segurar o disco, apreciar a arte, ouvir o álbum inteiro. Esse contato mais atento com a obra tem encantado também as novas gerações e explica o crescimento desse mercado”, afirma Letícia.
Durante a edição de Carnaval, o público poderá ouvir clássicos dançantes de artistas como Tim Maia, Jorge Ben, Rita Lee, James Brown, Fela Kuti, Marisa Monte e Fernanda Abreu, além de sambas, marchinhas e outros ritmos tradicionais do Carnaval.
Cervejaria Serra Velha
A programação da feira também contará com a presença da Cervejaria Serra Velha, criada pelo petropolitano Matheus Taboada. O projeto teve início como produção caseira em 2011 e passou a ser fabricado comercialmente em 2017. Atualmente, a cervejaria produz estilos como Pilsen, American Blonde Ale com mate e limão, APA e American IPA, além de receitas sazonais. “Produções em menor escala permitem mais cuidado na escolha dos ingredientes e no modo de fazer. Isso reflete na qualidade e na possibilidade de explorar diferentes estilos”, explica Taboada.
Confira os expositores confirmados:
Sábado
Atelier do Mel;
Biscoiteria Don Cookies;
Charque Ataque;
Dani Loos;
Delícias do Campo;
Doces da Lú;
Farinha do Bem;
Fogosa Pimenta;
Los Dos;
Made in Roça;
Manual Design;
Nuvola Confeitaria;
Oficina São José;
Orgânicos do Brejal;
Salarium Avatar;
Serra Velha Cervejaria;
Simone Leite Atelier;
Velas Artesanais da Talita.
Domingo
Atelier do Mel;
Biscoiteria Don Cookies;
Charque Ataque;
Dani Loos;
Delícias do Campo;
Doces da Lú;
Fogosa Pimenta;
Los Dos;
Made in Roça;
Manual Design;
Nuvola Confeitaria;
Oficina São José;
Salarium Avatar;
Serra Velha Cervejaria;
Simone Leite Atelier;
Velas Artesanais da Talita.
