Câmeras instaladas nas viaturasFoto: Divulgação/26º BPM
Viaturas do 26º BPM passam a contar com câmeras de reconhecimento facial e de placas de veículos
Cada viatura recebeu três câmeras inteligentes
Viaturas do 26º BPM passam a contar com câmeras de reconhecimento facial e de placas de veículos
Cada viatura recebeu três câmeras inteligentes
Palácio de Cristal recebe 30 casais para o Casamento Comunitário
Iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e Defensoria Pública, além de instituições parceiras
Feira Cores e Sabores, no Vale das Videiras, terá edição especial de Carnaval
Evento gratuito vai reunir mais de 15 expositores locais e programação cultural em meio à natureza
Douglas Pequenino representa Petrópolis neste sábado em luta no Portuários Stadium
Duelo será contra Jotapê Azevedo
Murilo Couto irá se apresentar no Teatro Imperial em março
Humorista apresenta o espetáculo "Um show sobre casamento" e fala de forma divertida sobre a vida de casado
Taruíra puxa a folia e embala o Carnaval do Vilarejo em Itaipava
Evento gratuito reúne o tradicional baile do Taruíra, atrações circenses e o Carnavau Au Au ao longo de quatro dias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.