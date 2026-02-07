Câmeras instaladas nas viaturas - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 07/02/2026 21:26

Petrópolis - As viaturas do 26° BPM passam a contar com um importante reforço no patrulhamento: câmeras embarcadas com reconhecimento facial e leitura automática de placas. A iniciativa faz parte do investimento de mais de R$ 114 milhões do Governo do Estado do Rio de Janeiro na modernização da Polícia Militar, com foco em tecnologia e eficiência.

Cada viatura equipada recebe três câmeras inteligentes, capazes de ampliar a identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto, auxiliar na localização de veículos roubados ou clonados e fortalecer a resposta policial em tempo real. As imagens são integradas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), potencializando a atuação das equipes nas ruas.

Desde a implantação dessa tecnologia no estado, centenas de prisões já foram realizadas com o apoio do reconhecimento facial, comprovando sua eficácia no combate ao crime e na promoção da segurança pública.