Hospital Nossa Senhora da Piedade - Foto: Reprodução

Publicado 09/02/2026 15:45

Paraíba do Sul - O Hospital Nossa Senhora da Piedade (HNSP), em Paraíba do Sul, emitiu um alerta importante à população sobre tentativas de golpe que vêm sendo praticadas em nome da instituição e de profissionais de saúde. De acordo com o hospital, criminosos estão utilizando indevidamente a imagem de hospitais para enganar pacientes, familiares e até colaboradores, prática que tem se tornado cada vez mais frequente.

Segundo o comunicado, os golpistas entram em contato por diferentes meios, como telefonemas, mensagens de texto, WhatsApp, e-mails e redes sociais, fingindo ser representantes do hospital, médicos ou integrantes da equipe administrativa. O objetivo é induzir as vítimas ao erro por meio de abordagens convincentes e, muitas vezes, com tom de urgência.

Entre as estratégias mais comuns estão a solicitação de pagamentos antecipados para a realização de exames, cirurgias, altas hospitalares ou liberação de medicamentos. Também há registros de pedidos de dados pessoais sensíveis, como CPF, número de cartão bancário, senhas e códigos enviados por SMS. Para dar aparência de legitimidade, os criminosos costumam usar nomes de profissionais ou setores do hospital.

Diante da situação, o HNSP reforçou que não solicita pagamentos, transferências bancárias, PIX ou informações pessoais por telefone, mensagens ou redes sociais, tampouco por meio de contatos não oficiais. A instituição destacou que toda comunicação com pacientes e familiares é feita exclusivamente por canais institucionais reconhecidos e de forma transparente.

O hospital orienta que qualquer tentativa de contato suspeita seja ignorada e, se possível, denunciada às autoridades competentes. A recomendação é redobrar a atenção e, em caso de dúvida, procurar diretamente o hospital por seus canais oficiais para confirmar qualquer informação.