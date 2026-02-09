Hospital Nossa Senhora da PiedadeFoto: Reprodução
HNSP alerta população sobre golpes aplicados em nome da instituição
Criminosos usam contatos falsos e pedidos de pagamento ou dados pessoais para enganar pacientes e familiares
HNSP alerta população sobre golpes aplicados em nome da instituição
Criminosos usam contatos falsos e pedidos de pagamento ou dados pessoais para enganar pacientes e familiares
Prefeitura recebe quase 550 equipamentos doados para a Assistência Social
Doações foram feitas pelo Projeto INcluir e pela OceanPact
PM apreende adolescente e prende homem por tráfico no Quitandinha; cargas de drogas são apreendidas
Ação foi realizada na Rua Espírito Santo
Viaturas do 26º BPM passam a contar com câmeras de reconhecimento facial e de placas de veículos
Cada viatura recebeu três câmeras inteligentes
Palácio de Cristal recebe 30 casais para o Casamento Comunitário
Iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e Defensoria Pública, além de instituições parceiras
Feira Cores e Sabores, no Vale das Videiras, terá edição especial de Carnaval
Evento gratuito vai reunir mais de 15 expositores locais e programação cultural em meio à natureza
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.