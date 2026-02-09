Doação feita para a Assistência Social - Foto: Divulgação/PMP

Doação feita para a Assistência SocialFoto: Divulgação/PMP

Publicado 09/02/2026 15:34

Petrópolis - A Prefeitura recebeu no sábado (07) quase 550 equipamentos, que serão destinados para famílias em vulnerabilidade social. São eletrodomésticos, móveis e utensílios, doados ao município pelo Projeto INcluir Petrópolis e pela empresa OceanPact.

"Esses equipamentos serão fundamentais para que a cidade possa avançar no cuidado oferecido para a população, principalmente aquelas que enfrentam alguma vulnerabilidade social", destacou o prefeito Hingo Hammes.

Entre os equipamentos doados estão lavadora de roupa, geladeira, freezer, microondas, forno elétrico, colchão, roupa de cama, armário, panelas, entre diversos outros produtos.

"Recebemos aqui no depósito da Secretaria de Assistência Social diversos itens, como eletrodomésticos, por exemplo, que serão muito importantes para ajudar quem mais precisa, quem vive em vulnerabilidade no nosso município. Agradeço a parceria do Cheng, do INcluir, com a nossa cidade, a gente fica muito feliz e seguimos ao lado de diversas instituições com o propósito de ajudar as pessoas", afirmou o secretário de Assistência Social, Wesley Barreto, que acompanhou a entrega.

"Hoje Petrópolis recebe doações de materiais que vem da empresa OceanPact, que abraça a causa da inclusão junto com o Projeto INcluir, para que esses materiais fiquem disponíveis para fornecimento às famílias em vulnerabilidade social. Temos colchões, enxoval de cama, geladeira, fogão, frigobar, tudo sendo preparado e disponível para serem entregues às famílias em vulnerabilidade social, dentre das suas necessidades. Essa é uma ação social, junto com a Secretaria, voltada para as pessoas que realmente necessitam", afirmou um dos fundadores do Projeto INcluir, Chen Li Cheng, que também acompanhou a entrega.