Veículo foi retirado por guincho do local - Foto: Reprodução

Publicado 10/02/2026 23:26

Petrópolis - Na manhã desta terça-feira (10), um ônibus da Cidade das Hortênsias quase caiu no rio na Rua da Imperatriz, no Centro. O coletivo ficou pendurado na margem e foi retirado do local.

Segundo a empresa, o motorista teria perdido o controle do veículo por conta da pista molhada. Ninguém se feriu no acidente.