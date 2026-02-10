Veículo foi retirado por guincho do localFoto: Reprodução
Ônibus cai na margem de rio no Centro de Petrópolis
Coletivo ficou pendurado na via
Foragido por tráfico de drogas é preso no Quitandinha
Indivíduo foi encontrado em sua residência
Petrópolis é o 7º município do RJ com mais ocorrências envolvendo pipas e rede elétrica
Números abrangem 66 municípios da área de concessão da Enel
HNSP alerta população sobre golpes aplicados em nome da instituição
Criminosos usam contatos falsos e pedidos de pagamento ou dados pessoais para enganar pacientes e familiares
Prefeitura recebe quase 550 equipamentos doados para a Assistência Social
Doações foram feitas pelo Projeto INcluir e pela OceanPact
PM apreende adolescente e prende homem por tráfico no Quitandinha; cargas de drogas são apreendidas
Ação foi realizada na Rua Espírito Santo
