Preso na Rua AlagoasFoto: Divulgação/36º BPM

Mais artigos de O Dia
O Dia
Petrópolis - A Polícia Militar, em ação integrada com a 105ª DP, localizou e capturou um homem que estava foragido pelo crime de tráfico de drogas. A prisão do indivíduo de 23 anos foi realizada na Rua Alagoas, no Quitandinha.
Na ação, foram apreendidos dois celulares. O acusado foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.