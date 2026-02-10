Preso na Rua Alagoas - Foto: Divulgação/36º BPM

Preso na Rua AlagoasFoto: Divulgação/36º BPM

Publicado 10/02/2026 23:13

Petrópolis - A Polícia Militar, em ação integrada com a 105ª DP, localizou e capturou um homem que estava foragido pelo crime de tráfico de drogas. A prisão do indivíduo de 23 anos foi realizada na Rua Alagoas, no Quitandinha.

Na ação, foram apreendidos dois celulares. O acusado foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.