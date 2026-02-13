Obras concluídas no Morro da Oficina - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2026 16:58

Petrópolis - A Prefeitura concluiu as obras no Morro da Oficina, no Alto da Serra. A comunidade foi o local mais afetado pela chuva de 2022, quando a cidade viveu a maior desastre natural da história. Neste ano, as obras de duas das três áreas do trabalho avançaram e agora a localidade está mais segura, com soluções de drenagem de águas pluviais e contenções instaladas em diversos pontos. Agora, um novo serviço teve início: o reflorestamento de toda área.

"A finalização das obras do Morro da Oficina é a demonstração do compromisso que o nosso governo tem com a população. Todo nosso trabalho é voltado para cuidar da população. Nós iniciamos nosso mandato com muita coisa ainda por fazer, e mesmo diante de todos os desafios encontrados na gestão, levantamos a cabeça e seguimos trabalhando para chegar nesse momento. Estamos muito felizes de poder dizer que as obras no local mais emblemático da chuva de 2022 estão concluídas", afirmou o prefeito Hingo Hammes.

Em 2025, as obras da área três foram as primeiras a serem concluídas. Nessa área, foi construída uma estrutura de contenção (grelha de concreto armado) na parte mais alta, onde houve deslizamento e desplacamento de rochas, que provocaram os problemas mais graves no Morro da Oficina. Também foram feitas duas descidas d'água, uma em concreto armado, que leva até a segunda descida, feita em gabiões. As duas descidas foram feitas em degraus, o que vai ajudar para reduzir a velocidade da passagem das águas pluviais nos dias de chuva mais intensa. A água que passa por essas descidas é conduzida até uma nova rede pluvial.

A encosta da área três teve retaludamento, reduzindo a inclinação e dando maior estabilidade ao solo. Nesse mesmo local, foram feitas várias pequenas canaletas, que servem para direcionar a água da chuva para a nova descida. E na área da encosta, houve instalação de uma biomanta com hidrossemeadura. Essa biomanta é uma tela feita de material vegetal, que retém água; já a hidrossemeadura é o plantio de sementes, que vão germinar graças à água retida pela biomanta. Essas duas soluções atuam em conjunto e vão permitir nascer no local uma vegetação que vai contribuir no controle do processo de erosão do solo e ajudar na estabilização dos taludes.

Também foi construído um grande muro de gabião, que percorre e fará a contenção das áreas dois e três, totalizando mais de 250 metros de extensão. Na área dois, foram construídas novas redes de captação de águas pluviais, que foram conectadas à rede principal que passa pelo Morro da Oficina. Também foi implantada uma nova rede pluvial em uma servidão com acesso pela Rua Frei Leão, com colocação de manilhas e caixas de ralo.

No entorno da Rua Frei Leão, houve a construção de mais um muro de gabião, retaludamento e de mais um canal de águas pluviais chamada de "Pedreira" e, por último, a pavimentação. Com isso, a obra fica totalmente concluída.

"É um momento muito importante para o município, o desfecho de uma história que vai ficar na memória da cidade para sempre, mas que agora vamos conseguir seguir em frente", disse o secretário de Obras, Maurício Veiga.

Apesar da obra ter sido encerrada, ainda tem mais trabalho previsto para a região. A Prefeitura iniciou o reflorestamento da região, serviço que será liderado pela Secretaria de Meio Ambiente. Está previsto o plantio de cerca de 3,9 mil mudas em 45 mil m² ao longo do Morro da Oficina. O serviço vai contar com plantio de mais de 100 espécies diferentes, entre espécies nativas de Mata Atlântica, exóticas e frutíferas. Esse trabalho acontece a partir de uma compensação ambiental devida por uma empresa e o projeto elaborado foi acompanhado de perto pela Secretaria para se adaptar à realidade local. No futuro, é possível que isso repita, revertendo novas ações de compensação ambiental em reflorestamento de mais áreas no Morro da Oficina.

"O reflorestamento tem vários objetivos, entre eles, dar uma nova cara ao Morro da Oficina. Com o plantio das mudas, nós vamos transformar esse local, que é uma ferida aberta na história da nossa cidade, trazendo mais vida. A ideia é que esse ambiente seja um convite à população para preservação desse local, que a comunidade se aproprie e faça parte da preservação ambiental desse espaço. E que, dessa forma, possamos evitar novas ocupações por aqui", destaca o secretário de Meio Ambiente, Pedro Alcântara.