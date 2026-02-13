Petrópolis - A Folia Imperial terá programação de blocos e shows em diversos pontos da cidade a partir desta sexta (13) até a próxima terça-feira (17).
O Palácio de Cristal será um dos palcos principais, com espaço kids, área de alimentação e várias atrações todos os dias, com destaque especial para a apresentação nesta sexta do Salgueiro Mirim, escola de samba formada por aprendizes de uma das agremiações mais tradicionais que desfilam na Sapucaí. O local ainda receberá o Cordão do Bola Preta, um dos maiores blocos do Carnaval carioca, na segunda-feira.
A Feira Deguste também terá vasta programação com shows diários, incluindo Arlindinho (domingo), Renato da Rocinha (segunda) e Tá na Mente (terça), levando muito samba e pagode para a Praça da Águia. O evento ainda contará com outras nove atrações até o último dia de Carnaval.
Os blocos mais tradicionais de Petrópolis também estão confirmados: Secos e Molhados (Correas), Bloco do Jairo (Meio da Serra), Unidos do Oswaldo Cruz (Valparaíso) desfilam todos os dias; Vai Quem Quer (Centro), sai no sábado, enquanto o Vai dar M (também no sábado) reúne foliões sábado e terça. Outros blocos que vão se apresentar ao longo do Carnaval são os Guerreiros da Vinte (24 de Maio), Bloco do Caolho (Casarão Odin), Pintando a 7 (Rua 7 de Abril) e Bloco 13 de Maio (Rua 13 de Maio).
Em Secretário, a folia é comandada pelo Instituto Caminhos da Roça; em Nogueira, a diversão tem lugar marcado na Praça do bairro; e no Itamarati, um dos principais atrativos do período na cidade rola no domingo: o Banho a Fantasia. No mesmo dia, quem for às compras na feira livre do Alto da Serra vai curtir o Samba da Feira. Ainda tem matinês infantis no fim de semana no Parque Cremerie.
O Folia Imperial tem patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Funarj, secretaria de Cultura e Economia Criativa e da subsecretaria de Grandes Eventos e organização da Prefeitura de Petrópolis.
Confira os horários e locais das atrações de Carnaval em Petrópolis:
Sexta-feira (13/02)
Palácio de Cristal Horário: 13h às 23h Atrações: Salgueiro Mirim (18h) / Forma Certa (20h) Local: Centro
Deguste Horário: 11h às 23h Atrações: Samba de Mãos Dadas (20h) Local: Praça da Águia
Bloco Secos e Molhados Horário: 11h às 22h Local: Praça de Corrêas
Bloco do Jairo Horário: 18h às 23h Local: Meio da Serra (Vila do Correio)
Carnaval de Nogueira Horário: 14h às 23h Local: Praça de Nogueira
Unidos do Oswaldo Cruz Horário: 16h às 23h Local: Valparaíso
Sábado (14/02)
Agita Folia Horário: 10h Local: Palácio de Cristal
Palácio de Cristal Horário: 13h às 23h Atrações: Trio da Folia (13h) / Bloco do Tim (18h) / Banda África (20h) Local: Centro
Deguste Horário: 11h às 23h Atrações: Bloco da Kika (15h) / Puro Pecado (20h) Local: Praça da Águia
Bloco Secos e Molhados Horário: 11h às 22h Local: Praça de Corrêas
Bloco do Jairo Horário: 18h às 23h Local: Meio da Serra (Vila do Correio)
Carnaval de Nogueira Horário: 14h às 23h Local: Praça de Nogueira
Bloco Vai dar M Horário: 16h Local: Centro
Bloco Vai Quem Quer Horário: 19h às 00h Local: Centro
Unidos do Oswaldo Cruz Horário: 16h às 23h Local: Valparaíso
Matinê do Cremerie Horário: 13h às 17h Local: Parque Cremerie (Independência)
Domingo (15/02)
Palácio de Cristal Horário: 13h às 23h Atrações: Axé Folia (13h) / Bloco Guerreiros da Vinte (18h) / Juninho Martins (20h) Local: Centro
Deguste Horário: 11h às 23h Atrações: Juninho Martins (15h) / Pedro Ribeiro (20h) / Arlindinho (21h) Local: Praça da Águia
Bloco Secos e Molhados Horário: 11h às 22h Local: Praça de Corrêas
Bloco do Jairo Horário: 18h às 23h Local: Meio da Serra (Vila do Correio)
Carnaval de Nogueira Horário: 14h às 23h Local: Praça de Nogueira
Instituto Caminhos da Roça Horário: 19h às 00h Local: Praça de Secretário
Bloco Guerreiros da Vinte Horário: 10h às 20h Local: 24 de Maio
Pintando a 7 Horário: 15h às 21h Local: Rua 7 de Abril
Banho a Fantasia Horário: 14h às 18h Local: Itamarati
Samba da Feira Horário: 07h às 19h Local: Alto da Serra
Unidos do Oswaldo Cruz Horário: 16h às 23h Local: Valparaíso
Matinê do Cremerie Horário: 13h às 17h Local: Parque Cremerie (Independência)
Segunda-feira (16/02)
Palácio de Cristal Horário: 13h às 23h Atrações: Palhaço (13h) / Cordão do Bola Preta (18h) / Sambalaço (20h) Local: Centro
Deguste Horário: 11h às 23h Atrações: Nívea Sabra (15h) / Renato da Rocinha (19h) / Pedro Ribeiro (20h) Local: Praça da Águia
Bloco Secos e Molhados Horário: 11h às 22h Local: Praça de Corrêas
Bloco do Jairo Horário: 18h às 23h Local: Meio da Serra (Vila do Correio)
Carnaval de Nogueira Horário: 14h às 23h Local: Praça de Nogueira
Unidos do Oswaldo Cruz Horário: 16h às 23h Local: Valparaíso
13 de Maio Horário: 14h às 19h Local: Rua 13 de Maio
Terça-feira (17/02)
Palácio de Cristal Horário: 13h às 23h Atrações: Recreação (13h) / Bloco Vai dar M (18h) / Bloco do Tim (20h) Local: Centro
Deguste Horário: 11h às 23h Atrações: Baile do Zen (15h) / Mayara Ferreira 20h) / Tá na Mente (21h) Local: Praça da Águia
Bloco do Caolho Horário: 10h30 às 16h Local: Casarão Odin
Bloco Secos e Molhados Horário: 11h às 22h Local: Praça de Corrêas
Bloco do Jairo Horário: 18h às 23h Local: Meio da Serra (Vila do Correio)
Carnaval de Nogueira Horário: 14h às 23h Local: Praça de Nogueira
Bloco Vai dar M Horário: 16h Local: Centro
Unidos do Oswaldo Cruz Horário: 16h às 23h Local: Valparaíso
