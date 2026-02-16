Bruna Louise se apresentará no Teatro Imperial - Foto: Divulgação

Bruna Louise se apresentará no Teatro ImperialFoto: Divulgação

Publicado 16/02/2026 18:39

Petrópolis - Como parte das ações em comemoração ao Mês da Mulher, o Teatro Imperial recebe, no dia 29 de março, às 19h, um dos principais nomes femininos do humor na atualidade. Bruna Louise, que soma mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, inclui Petrópolis entre as cidades que recebem o show inédito “Meus 15 Anos”, celebrando as conquistas e a trajetória de sua carreira como comediante.

O novo espetáculo apresenta histórias inéditas e reflexões afiadas sobre a vida adulta, autoestima e as loucuras da mente feminina, mantendo o estilo direto e sem papas na língua que se tornou sua marca registrada. Após o enorme sucesso de “O Que Passa na Cabeça Dela”, Bruna Louise abre o ano de 2026 com um show totalmente inédito, ainda mais ousado, afiado e conectado com o público.

A plateia pode esperar uma artista ainda mais madura, sem perder a acidez, a autenticidade e a coragem que a consagraram. Um espetáculo para rir, refletir, se identificar e sair comentando.

Com realização da Natureza Produções, o Teatro Imperial é apresentado pela Enel Brasil. Em dois anos de trajetória, o espaço já recebeu mais de 90 mil pessoas e foi palco de grandes artistas nacionais e internacionais.