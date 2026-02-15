Entorpecentes apreendidos na açãoFoto: Divulgação/26º BPM
Homem é preso por tráfico de drogas no Vila Rica, em Itaipava
Drogas foram encontradas escondidas em arbustos
Prefeitura distribui pulseirinhas de identificação para crianças durante o Folia Imperial
Trabalho é feita no Parque Cremerie e no Palácio de Cristal
Folia Imperial: confira a programação de blocos e atrações do Carnaval em Petrópolis
Diversos locais da cidade contam com programação
Carnaval em Petrópolis tem alta procura por hospedagem e previsão de tempo firme
Com ocupação média de 85% na rede hoteleira, cidade se consolida como opção para quem busca descanso, lazer e contato com a natureza durante o feriado
Obras são concluídas no Morro da Oficina, local mais afetado na tragédia de 2022
Prefeitura terminou todos os serviços programados para a localidade e começou agora o reflorestamento na região mais afetada no maior desastre natural da história
Trade turístico se mobiliza e Museu Imperial terá portas abertas no Carnaval
Entidades conquistaram a garantia de que o ponto turístico irá funcionar
