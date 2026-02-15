Entorpecentes apreendidos na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 15/02/2026 16:22

Petrópolis - Na noite deste sábado (14), a Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos pelo crime de tráfico de drogas no Vila Rica, em Itaipava. Drogas foram apreendidas pelos agentes na ação.

Segundo a PM, o suspeito foi observado retirando o material entorpecente de um local escondido entre arbustos. Durante a abordagem, os policiais encontraram 20 pinos de cocaína.

A ocorrência foi registrada na 106ª DP, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.