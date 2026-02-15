Pulseirinhas de identificação distribuídas em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 15/02/2026 16:12

Petrópolis - Para dar tranquilidade aos pais durante a Folia Imperial, a Prefeitura está distribuindo pulseirinhas para identificação de crianças nos locais com programação infantil. Esse trabalho é realizado pela Secretaria de Assistência Social tanto no Palácio de Cristal quanto no Parque Cremerie. As pulseirinhas são preenchidas logo na chegada a esses locais com o nome da criança, do responsável por ela e o contato desse responsável.

"Nós organizamos um carnaval pensado para família, com muita alegria e diversão, mas com segurança e tranquilidade também. Essa medida já vem sendo feita desde o ano passado nos eventos com grande público e é efetiva, que oferece cuidado para as crianças e para os pais", afirma o prefeito Hingo Hammes.

No ano passado, essa iniciativa foi adotada durante a programação de Carnaval, Natal e na Bauernfest, e provou eficácia. Na Bauern, uma criança com autismo se perdeu dos pais, mas lembrou do local onde havia feito a pulseirinha. Ela retornou ao local e pediu ajuda às equipes responsáveis pelo preenchimento das informações. Os funcionários ligaram para o contato anotado na pulseirinha e conseguiram localizar os pais da criança.

Nesta Folia Imperial, Guilherme Carvalho levou os pequenos Henrique e Diego, de cinco anos, e Bernardo, de três, para aproveitar a matinê no Parque Cremerie. Ele ressaltou importância da pulseirinha.

"É uma medida de proteção a mais, caso eles saiam de perto e a gente não veja ou algo do tipo. Ainda mais com muita criança por aqui, pode sair de perto da gente enquanto está brincando. Alguém pode ver a pulseira e sabe como contatar a gente", disse.

"Nosso maior objetivo é a segurança das crianças. As pulseirinhas são uma simples, basta preencher com informações básicas e colocar no braço da criança, de forma gratuita e rápida, mas que oferece uma tranquilidade ainda maior para as famílias. Também estaremos com as nossas equipes na Praça da Águia, durante a Deguste, no último dia do Carnaval, na terça-feira (17)", destaca o secretário de Assistência Social, Wesley Barreto.