Faetec Cascatinha - Foto: Divulgação

Faetec CascatinhaFoto: Divulgação

Publicado 18/02/2026 22:17

Petrópolis - Interessados em começar o ano investindo em qualificação profissional terão uma nova oportunidade de ingressar em um dos cursos profissionalizantes da Faetec - Cascatinha a partir desta quinta-feira (19), com 265 vagas remanescentes em 15 cursos estão disponíveis. A unidade disponibiliza ainda 40 vagas para o curso de padeiro, que terá duas turmas.

As matrículas devem ser feitas de forma presencial na unidade, onde deverão ser apresentados documentos necessários. O atendimento para as matrículas será feito entre os dias 19 e 21 de fevereiro. O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada. Na quinta (19) e na sexta (20), interessados devem comparecer das 07h às 20h e no sábado (21) de 09h às 17h.

"Ainda temos vagas remanescentes em todos os cursos. Elas serão preenchidas por ordem de chegada. Por isso é importante que os interessados compareçam à unidade e apresentem os documentos solicitados no edital, que está disponível no site", explica o coordenador da Faetec em Cascatinha, Thiago Jerke da Silva.

A documentação padrão é Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade. Alguns cursos, no entanto, podem requerer documentação extra conforme edital, disponível no site . Interessados no curso de Padeiro, por exemplo, devem ter idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental I completo. O curso tem 240h aula. Serão abertas duas turmas, num total de 40 vagas (20 para cada).

Ao todo são 16 cursos disponíveis na unidade para o primeiro semestre de 2026. Outra novidade é o laboratório para formação de profissionais na área de beleza.

A unidade ainda tem vagas para a formação de cabeleireiro, designer de sobrancelhas e maquiador, além de Empreendedorismo com Propósito, Operador de Computador, Excel e Powerpoint Avançados.

Também há vagas remanescentes para Agente de Informações Turísticas, e cursos de idiomas como Espanhol e Francês básicos e Inglês iniciante.

A Faetec também oferece oportunidade para formação de bartender e confeiteiro, além de formação como Agente de Apoio à Inclusão Escolar, Assistente Administrativo e Assistente de Secretaria Escolar.

Os pré-requisitos mínimos para fazer os cursos são: ser maior de 15 anos e ter ensino fundamental incompleto. Mais detalhes sobre os pré-requisitos, dados específicos dos cursos e outras informações podem ser obtidas diretamente na sede da unidade, que fica na Estrada Machado Fagundes, 326, em Cascatinha.