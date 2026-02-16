Petrópolis - O Folia Imperial tem grandes atrações nesta segunda-feira (16). O Palácio de Cristal recebe o Cordão da Bola Preta, às 18h, enquanto Renato da Rocinha sobe ao palco da Deguste, na Praça da Águia, às 19h. A programação de carnaval ainda tem blocos espalhados pelos bairros da cidade.
Um dos principais megablocos do Rio fará uma apresentação especial em Petrópolis. O Cordão do Bola Preta tem mais de um século de história e embala os carnavais com uma das marchinhas mais conhecidas do país: "Quem não chora não mama! Segura, meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama. Ou então no Bola Preta". Esse e outros sucessos serão levados ao Palácio de Cristal.
Renato da Rocinha é cantor e compositor marcado pelo samba de raiz e pagode romântico. Ele traz no nome artístico a comunidade onde nasceu, cresceu e conheceu o samba. Ele trabalhou em uma rádio comunitária, em que entrevistou vários sambistas, e foi voz da Acadêmicos da Rocinha por três anos. Entre suas músicas mais conhecidas estão "Castelo de um Quarto Só", "Moleque Bom" e "Moro Lá".
Confira a programação completa do Folia Imperial nesta segunda-feira (16):
Segunda-feira (16/02)
Palácio de Cristal Horário: 13h às 23h Atrações: Palhaço (13h) / Cordão do Bola Preta (18h) / Sambalaço (20h) Local: Centro
Deguste Horário: 11h às 23h Atrações: Nívea Sabra (15h) / Renato da Rocinha (19h) / Pedro Ribeiro (20h) Local: Praça da Águia
Bloco Secos e Molhados Horário: 11h às 22h Local: Praça de Corrêas
Bloco do Jairo Horário: 18h às 23h Local: Meio da Serra (Vila do Correio)
Carnaval de Nogueira Horário: 14h às 23h Local: Praça de Nogueira
Unidos do Oswaldo Cruz Horário: 16h às 23h Local: Valparaíso
13 de Maio Horário: 14h às 19h Local: Rua 13 de Maio
