Folia ImperialFoto: Divulgação

Publicado 16/02/2026 18:45

Petrópolis - O Folia Imperial tem grandes atrações nesta segunda-feira (16). O Palácio de Cristal recebe o Cordão da Bola Preta, às 18h, enquanto Renato da Rocinha sobe ao palco da Deguste, na Praça da Águia, às 19h. A programação de carnaval ainda tem blocos espalhados pelos bairros da cidade.

Um dos principais megablocos do Rio fará uma apresentação especial em Petrópolis. O Cordão do Bola Preta tem mais de um século de história e embala os carnavais com uma das marchinhas mais conhecidas do país: "Quem não chora não mama! Segura, meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama. Ou então no Bola Preta". Esse e outros sucessos serão levados ao Palácio de Cristal.

Renato da Rocinha é cantor e compositor marcado pelo samba de raiz e pagode romântico. Ele traz no nome artístico a comunidade onde nasceu, cresceu e conheceu o samba. Ele trabalhou em uma rádio comunitária, em que entrevistou vários sambistas, e foi voz da Acadêmicos da Rocinha por três anos. Entre suas músicas mais conhecidas estão "Castelo de um Quarto Só", "Moleque Bom" e "Moro Lá".

Confira a programação completa do Folia Imperial nesta segunda-feira (16):

Segunda-feira (16/02)

Palácio de Cristal

Horário: 13h às 23h

Atrações: Palhaço (13h) / Cordão do Bola Preta (18h) / Sambalaço (20h)

Local: Centro

Deguste

Horário: 11h às 23h

Atrações: Nívea Sabra (15h) / Renato da Rocinha (19h) / Pedro Ribeiro (20h)

Local: Praça da Águia

Bloco Secos e Molhados

Horário: 11h às 22h

Local: Praça de Corrêas

Bloco do Jairo

Horário: 18h às 23h

Local: Meio da Serra (Vila do Correio)

Carnaval de Nogueira

Horário: 14h às 23h

Local: Praça de Nogueira

Unidos do Oswaldo Cruz

Horário: 16h às 23h

Local: Valparaíso

13 de Maio

Horário: 14h às 19h

Local: Rua 13 de Maio