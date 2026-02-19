Moto apreendida na ação - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 19/02/2026 20:34

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma moto com indícios de adulteração na BR-040, em Petrópolis. A ação foi realizada na unidade do Quitandinha durante uma blitz.

Segundo a PRF, os agentes abordaram a moto para a verificação dos equipamentos obrigatórios. Durante a inspeção, foi constatado que a placa não era oficial. Perguntado sobre a propriedade, o homem informou que não era o proprietário no registro e que adquiriu o veículo há um ano de um vizinho que comprava e vendia motos.

A ocorrência foi encaminhada para a 105ª DP.