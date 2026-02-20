Secretário foi exonerado imediatamente do cargo - Foto: Arquivo

Secretário foi exonerado imediatamente do cargoFoto: Arquivo

Publicado 20/02/2026 18:27

Petrópolis - O secretário de Habitação, Regularização Fundiária e Interesse Social de Petrópolis, Guilherme Moreira, foi preso nesta sexta-feira (20) pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, o crime teria sido cometido contra uma criança de oito anos.

As informações passadas pela Polícia Civil apontam que no dia 9 de fevereiro, a mãe da vítima procurou a delegacia para realizar a denúncia. Ao tomarem ciência dos fatos, agentes identificaram a prática criminosa cometida pelo homem. De acordo com as investigações, ele possuía convívio com a vítima e utilizou dessa relação para cometer o abuso.



Em nota oficial, a Prefeitura informou a exoneração imediata de Guilherme do cargo e destacou a gravidade da denúncia, reafirmando que não compactua com condutas que violem a integridade física, moral ou psicológica de qualquer pessoa e manifestando repúdio. Além disso, disse estar à disposição para colaborar com as investigações.

A reportagem mantem o espaço aberto para a manifestação da defesa de Guilherme.