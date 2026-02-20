Orquestra de Câmara da Fiocruz - Foto: Marline Almeida

Publicado 20/02/2026 13:01

Petrópolis - O Palácio Itaboraí terá ao longo deste ano apresentações mensais da OCPIT/ Orquestra de Câmara da Fiocruz abertas ao público. A iniciativa faz parte do projeto Concertos na Fiocruz e integra a programação comemorativa dos 125 anos da instituição. A série, intitulada “Encontros de Gerações”, vai aproximar alunos e ex-alunos da Orquestra, com o objetivo de fortalecer vínculos, valorizar trajetórias formativas e preservar a memória viva do projeto, que completa 14 anos em 2026 e atua na formação de jovens de escolas públicas de Petrópolis.

Os concertos vão ocorrer sempre no último sábado de cada mês. O primeiro será no sábado, dia 28 de fevereiro, às 17h. Cada apresentação desta série terá duração de uma hora e será organizada em dois momentos: na primeira parte, os ex-alunos se apresentam em formações variadas. Na sequência, eles retornam ao palco ao lado dos alunos atualmente matriculados na orquestra, em uma apresentação conjunta. Os interessados em assistir ao concerto devem fazer a inscrição pelo WhatsApp (24) 2103-2181. As vagas são limitadas.

“A iniciativa celebra a história da Fiocruz por meio de trajetórias de vida transformadas através da educação e cultura, compreendidas como dimensões fundamentais da determinação social da saúde. Ao reafirmar o compromisso institucional com a formação integral e a valorização de percursos formativos, a atividade evidencia como o acesso à cultura e à educação contribuem para a promoção da saúde, da cidadania e da equidade”, afirma Nina Mayer, coordenadora executiva da Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí/ Fiocruz.

Esta apresentação inaugural contará com a presença dos ex-alunos André Azevedo (violoncelo) e Gabriel Severiano (viola de arco), em um programa com obras de Ludwig van Beethoven, José Luis Elizondo e Dmitri Shostakovich. Além de duetos, os músicos tocarão com os atuais integrantes do projeto músicas dos compositores Alexandre Schubert e Sandra Mohr.

André Azevedo iniciou seus estudos musicais em 2016, aos 14 anos, na OCPIT/Orquestra de Câmara da Fiocruz. Hoje, é bacharel em Violoncelo pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Já Gabriel Severiano começou a estudar viola aos 9 anos. Posteriormente, integrou a OCPIT, onde permaneceu por quatro anos. Atualmente, aos 20 anos, é integrante da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem e cursa Bacharelado em Viola na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A OCPIT/ Orquestra de Câmara da Fiocruz é uma realização do Fórum Itaboraí, Fiocruz e do Ministério da Cultura, Governo Federal, com gestão cultural da Sociedade de Promoção Sociocultural da Fiocruz (SOCULTFio), e patrocínio da Fiotec e da Zeiss, sendo esta última por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.