Cerimônia no Batalhão Dom Pedro II - Foto: Divulgação

Cerimônia no Batalhão Dom Pedro IIFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2026 19:56

Petrópolis - O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha – Batalhão Dom Pedro II realizou, nesta sexta-feira (20), a formatura e homenagem aos combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que conquistaram Monte Castelo durante a Segunda Guerra Mundial.

Durante a cerimônia, foi executado o toque de silêncio em homenagem aos integrantes da Força Expedicionária Brasileira que defenderam o país no combate. Em gratidão aos feitos dos Pracinhas, o Comandante do Batalhão convidou os familiares dos heróis petropolitanos presentes ao evento, a depositarem uma corbelha de flores no monumento dos ex-combatentes do 32º BIL.

O evento contou com a presença de diversas autoridades de Petrópolis - Procuradores da Advocacia-Geral da União, Veteranos do Exército, militares do Destacamento do Pico do Couto (Força Aérea Brasileira), do 15º Grupamento de Bombeiros Militares, do 26º Batalhão de Polícia Militar, da Guarda Civil de Petrópolis, da Fábrica da Estrela, de representantes do Instituto Histórico de Petrópolis, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – Petrópolis, da Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira – Petrópolis, da Associação dos Oficais da Reserva do Exército – Petrópolis, do Rotary Club de Petrópolis, da sociedade petropolitana, além de familiares de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira.