Cerimônia no Batalhão Dom Pedro IIFoto: Divulgação
32º BIL comemora o Dia da Tomada de Monte Castelo
Feito completou 81 anos
Secretário de Habitação de Petrópolis é preso acusado de estuprar criança de oito anos
Prisão ocorreu nesta sexta-feira
Palácio Itaboraí terá concertos mensais abertos ao público em comemoração aos 125 anos da Fiocruz
Primeira apresentação vai promover um encontro entre alunos e ex-alunos da OCPIT/ Orquestra de Câmara da Fiocruz e será no dia 28 de fevereiro, às 17h
PM prende homem que furtou mais de R$ 3 mil em farmácia no Retiro
Indivíduo foi localizado a 300 metros do local do crime
Moto adulterada é apreendida pela PRF no Quitandinha
Agentes apreenderam o veículo durante uma blitz
Corpo de Bombeiros resgata cão ilhado em cachoeira no Itamarati
Ação durou cerca de uma hora
