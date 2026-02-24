Núcleo Avançado de Defesa Civil - Foto: Divulgação

Núcleo Avançado de Defesa CivilFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 19:48

Petrópolis - O núcleo avançado com técnicos do Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) foi reaberto na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis. O núcleo vai atender a cidade e municípios vizinhos neste período do verão, quando acontecem mais ocorrências devido às chuvas.

“Essa ação em parceria com o Estado faz parte das medidas de prevenção. É um reforço na estrutura para prevenção e respostas às chuvas”, disse o prefeito Hingo Hammes. O núcleo avançado foi inaugurado no ano passado e atuou durante todo o período do verão.

“O Estado já está enfrentando episódios de chuvas intensas e o núcleo avançado, que tem um quadro composto por engenheiros e geólogos, é para atender de forma mais rápida Petrópolis e os municípios ao redor. Uma determinação do governador Cláudio Castro é que nossas equipes estejam espalhadas pelo estado, principalmente nas regiões onde historicamente temos ocorrências”, frisou diretor de Geologia DRM-RJ, o geólogo, Túlio Márcio.

Para o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, a parceria com o Estado é importante para as ações de resposta às chuvas. “É uma parceria que fortalece as nossas ações com o objetivo principal de salvar vidas”, ressaltou. Também participou da reunião de reabertura do núcleo avançado do DRM-RJ, o coordenador do Núcleo de Análise Diagnóstico de Escorregamentos, o geólogo, João Batista Santos.