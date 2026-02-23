Rodovia não tem previsão de liberação - Foto: Reprodução

Rodovia não tem previsão de liberaçãoFoto: Reprodução

Publicado 23/02/2026 18:54

Petrópolis - Por volta das 11h30 desta segunda-feira (23), a BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis, foi interditada totalmente na altura do km 23 por conta de um buraco de cerca de um metro na pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação do trecho e o DNIT foi acionado para atuar no local.