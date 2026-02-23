Rodovia não tem previsão de liberaçãoFoto: Reprodução
Estrada que liga Petrópolis a Teresópolis é interditada por afundamento em via
Trecho foi fechado na manhã desta segunda-feira
Petrópolis - Por volta das 11h30 desta segunda-feira (23), a BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis, foi interditada totalmente na altura do km 23 por conta de um buraco de cerca de um metro na pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação do trecho e o DNIT foi acionado para atuar no local.
Petrópolis
Estrada que liga Petrópolis a Teresópolis é interditada por afundamento em via
Trecho foi fechado na manhã desta segunda-feira
Petrópolis
Firjan e Faperj realizam workshop em Petrópolis para orientar indústrias sobre edital de inovação
Interessados devem fazer inscrição prévia; as vagas são limitadas
Petrópolis
Secretário de Habitação de Petrópolis é preso acusado de estuprar criança de oito anos
Prisão ocorreu nesta sexta-feira
Petrópolis
Palácio Itaboraí terá concertos mensais abertos ao público em comemoração aos 125 anos da Fiocruz
Primeira apresentação vai promover um encontro entre alunos e ex-alunos da OCPIT/ Orquestra de Câmara da Fiocruz e será no dia 28 de fevereiro, às 17h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.