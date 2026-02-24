Cartão bancário recuperadoFoto: Divulgação/26º BPM
Trio é preso por assaltar mulher com barra de ferro no Centro
Celular e cartão bancário foram levados
Petrópolis - Na madrugada desta terça-feira (24) a Polícia Militar prendeu três pessoas pelo crime de roubo na Rua Washington Luiz, no Centro. O trio teria utilizado uma barra de ferro para ameaçar a vítima e subtrair um celular e um cartão de banco.
Após buscas, os agentes encontraram dois homens e uma mulher com as características informadas. Durante a abordagem, o cartão bancário foi encontrado.
A vítima realizou o reconhecimento facial dos autores e os suspeitos foram levados para a 105ª DP, onde permaneceram presos. Um deles tem oito passagens criminais pelos crimes de roubo, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, extorsão, ameaça, posse e uso de entorpecentes.
