Possíveis locais para a instalação da estação foram visitadosFoto: Divulgação/PMP

Publicado 25/02/2026 15:40

Petrópolis - O município de Petrópolis vai ganhar mais uma estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O equipamento, importante para a previsão do tempo, faz parte de um convênio entre o Inmet e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Prefeitura. Nesta terça-feira (24), técnicos do Inmet e da Defesa Civil visitaram possíveis locais onde a estação deve ser instalada.

“Quero agradecer ao Inmet por essa parceria e por escolher Petrópolis para instalar mais uma estação meteorológica, que vai nos ajudar muito no monitoramento e previsão do tempo. Nosso objetivo é salvar vidas e que Petrópolis seja uma cidade mais segura e resiliente”, comentou o prefeito Hingo Hammes.

A previsão é que a estação seja instalada ainda neste semestre. O equipamento mede, registra e monitora variáveis atmosféricas em tempo real, como temperatura, umidade, velocidade/direção do vento, precipitação de chuva e pressão atmosférica.

“Com essa nova estação, vamos conseguir fortalecer ainda mais o nosso Setor de Monitoramento. É mais uma ferramenta aliada aos radares e outras tecnologias que já usamos para monitorar o tempo. Nosso objetivo é sempre conseguir enviar os alertas com a maior antecedência possível para que as pessoas possam se preparar e se proteger”, ressaltou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

A outra estação meteorológica em Petrópolis, que também pertence ao Inmet, fica no Pico do Couto, na área que pertence a Aeronáutica. “Com essa estação meteorológica vamos poder monitor riscos de alagamentos, ventos fortes e tempestades; além de coletar dados históricos para entender tendências climáticas e mudanças globais”, explicou a meteorologista da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, Rafaela Filipe.