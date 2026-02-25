Polícia segue investigando o caso - Foto: Reprodução

Publicado 25/02/2026 23:28

Petrópolis - Um homem foi assassinado após uma briga de trânsito no Bingen nesta quarta-feira (25). O crime ocorreu por volta das 17h45. Cerca de quatro horas depois, o acusado foi localizado e preso.



De acordo com informações de testemunhas, após um desentendimento no trânsito, um homem que estaria em um Fiat Uno azul, portando uma espingarda, teria efetuado disparo contra o condutor de um VW Fox preto, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.



Com o indivíduo, os policiais apreenderam a espingarda calibre 28 utilizada no crime e o veículo que ele conduzia. A ocorrência foi registrada na 105ª DP, onde o homem permaneceu preso.