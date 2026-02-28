Chuva deixou destruição em cidades de Minas Gerais - Foto: AFP

Publicado 28/02/2026 16:44

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, em solidariedade com a população atingida pela chuva em Juiz de Fora e outros municípios mineiros, está organizando uma rede de doação de itens essenciais para famílias desabrigadas e desalojadas. Água mineral, produtos de limpeza e material de higiene pessoal podem ser entregues a partir desta segunda-feira (02) em três pontos na cidade: Secretaria de Assistência Social, Centro de Cidadania e Defesa Civil.

"Quero me solidarizar nesse momento difícil com a população de Juiz de Fora e dos outros municípios que foram atingidos pela chuva. Nossa cidade já viveu situações de dor como essa e sabe a importância de toda contribuição possível. Petrópolis se coloca à disposição para colaborar da melhor maneira possível e nós queremos convidar todos os petropolitanos a participarem dessa corrente do bem, doando itens essenciais nesse momento para os atingidos", afirmou o prefeito Hingo Hammes.

"Essa é uma questão humanitária e nós estamos nos empenhando ao máximo para colaborar, da forma que podemos, para com a população atingida. Queremos que todos que tenham condições possam participar dessa corrente", disse o secretário de Assistência Social, Wesley Barreto.

Só serão arrecadados água mineral, produtos de limpeza e material de higiene pessoal. Não serão arrecadados roupas e alimentos. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, de 9h às 16h, nos seguintes endereços:

Assistência Social – Avenida Ipiranga, 163 - Centro

Defesa Civil – Rua Buarque de Macedo, 128 - Centro

Centro de Cidadania Desembargador Jorge Loretti – Estrada União e Indústria, 11.860 - Itaipava