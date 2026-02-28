Chuva deixou destruição em cidades de Minas GeraisFoto: AFP
Defesa Civil – Rua Buarque de Macedo, 128 - Centro
Centro de Cidadania Desembargador Jorge Loretti – Estrada União e Indústria, 11.860 - Itaipava
Agora você pode ler esta notícia off-line
Chuva deixou destruição em cidades de Minas GeraisFoto: AFP
Prefeitura organiza rede de solidariedade em prol dos atingidos pela chuva em Juiz de Fora e outras cidades
Doações poderão ser deixadas em três pontos na cidade
Ligação Bingen-Quitandinha terá fase de testes em março
Faixa reversível deve ser implantada na BR-040
Dia D contra a dengue será realizado no próximo sábado em Petrópolis
Quase 100 agentes irão realizar visitas domiciliares
Homem é assassinado no Bingen após briga de trânsito
Acusado foi localizado horas após o crime
Operação termina com ferro-velho fechado e proprietário preso em Itaipava
Ação foi realizada pela Prefeitura e pela Polícia Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.