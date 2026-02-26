Ligação usará trecho da BR-040 - Foto: Reprodução/Google Maps

Publicado 26/02/2026 19:00 | Atualizado 26/02/2026 19:05

Petrópolis - A ligação Bingen-Quitandinha entra em fase de testes em março. O anúncio foi feito durante reunião entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Prefeitura de Petrópolis. Também foi acordada a realização de uma audiência pública para ampliar o diálogo com a população sobre a proposta.

O encontro contou com a participação do prefeito Hingo Hammes e do presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Luciano Moreira, e teve como foco alinhar os aspectos técnicos, operacionais e de segurança necessários para o início da operação experimental da faixa reversível na BR-040, no trecho que conecta as duas regiões.

“Seguimos tratando o tema com responsabilidade e planejamento, avaliando os aspectos técnicos e operacionais necessários para a realização desse teste, garantindo mais fluidez no trânsito e segurança para a população. Esse é um passo importante dentro de um trabalho conjunto, construído com diálogo entre os órgãos envolvidos, para buscar soluções reais para a mobilidade da nossa cidade”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

A fase de testes tem como objetivo avaliar, na prática, os impactos da medida na fluidez do trânsito e na segurança viária, criando uma alternativa para reduzir os congestionamentos no Centro da cidade e melhorar o deslocamento entre o Bingen e o Quitandinha. A proposta prevê a utilização de faixa reversível em horários de maior fluxo, com monitoramento constante dos órgãos envolvidos.

“Estamos estruturando o período de testes com base em levantamentos de volume veicular, análise de horários de pico e simulações operacionais. A faixa reversível contará com sinalização específica, apoio da PRF e protocolos de segurança previamente definidos. Durante o teste, vamos coletar dados sobre tempo médio de deslocamento, impacto nos acessos e reflexos no tráfego do entorno, garantindo uma avaliação técnica criteriosa para embasar as próximas decisões”, explicou Luciano Moreira.

A audiência pública, que será realizada em data a ser divulgada nos próximos dias, permitirá a apresentação detalhada do projeto, esclarecimento de dúvidas e coleta de contribuições da sociedade civil, moradores e comerciantes das áreas impactadas. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e a participação popular no planejamento urbano.

O projeto da ligação Bingen-Quitandinha é considerado uma das principais intervenções estruturantes para a mobilidade em Petrópolis. A expectativa é que, a partir da fase experimental e da análise técnica dos resultados, seja possível avançar para soluções definitivas previstas no contrato de concessão da BR-040, consolidando uma alternativa viária estratégica para o município.