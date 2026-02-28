Motos recuperadas - Foto: Divulgação/26º BPM

Motos recuperadasFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 28/02/2026 16:53

Petrópolis - Na manhã deste sábado (28), a Polícia Militar recuperou duas motocicletas furtadas durante ação na Estrada Mineira. Os condutores dos veículos foram abordados por conduzi-las sem placa de identificação.

Após consulta, foi constatado que a Yamaha XTZ 250 Lander preta era produto de furto registrado na 13ª DP (Ipanema – Rio de Janeiro) e que a Honda CG 160 Fan vermelha era produto de furto registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).

Um dos abordados, homem de 23 anos, e um adolescente de 17 anos, foram detidos. Durante a ação, um dos suspeitos tentou se evadir, sendo contido pela guarnição. Foi necessário o uso de algemas.



Ambos foram conduzidos à 105ª DP. O maior de idade permaneceu preso, autuado pelos crimes de receptação (Art. 180 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (Art. 311 do CP). O adolescente permaneceu apreendido por ato infracional análogo aos mesmos artigos.



As motocicletas permaneceram apreendidas para posterior devolução aos proprietários.