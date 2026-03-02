Equipe fica no município mineiro até quarta-feira - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 02/03/2026 21:38

Petrópolis - Cinco técnicos da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis estão em Juiz Fora (MG) para apoio às ações de resposta às chuvas. A equipe atua em conjunto com os técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil.

"Petrópolis está fazendo parte dessa corrente de solidariedade às famílias e a cidade de Juiz de Fora, fortemente afetada pelas chuvas. Além dos técnicos da Defesa Civil, também iniciamos uma campanha de doação com três pontos de arrecadação de água, produtos de limpeza e de higiene pessoal no Centro de Cidadania em Itaipava e nas sedes da Defesa Civil e da Assistência Social", disse o prefeito Hingo Hammes.

Os técnicos da Defesa Civil - dois engenheiros civis, dois geólogos e uma geógrafa - ficam na cidade mineira até quarta-feira (04). Eles atuam no trabalho de campo nas áreas atingidas pelas chuvas e também na base montada pela Defesa Civil Nacional na sede da Prefeitura de Juiz de Fora.

"Por conta da expertise do nosso corpo técnico, a Defesa Civil de Petrópolis foi convidada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para contribuir nesse trabalho de resposta às chuvas. É um momento de união e solidariedade", ressaltou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

O trabalho dos técnicos é delimitar as áreas destruídas pelas chuvas; mapear danos; fazer o levantamento de imóveis destruídos e que devem ser interditados de forma definitiva e realizar avaliações estruturais e geológicas.