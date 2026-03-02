Teatro Imperial recebe grandes artistas da comédia - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 21:59

Petrópolis - O humor vai invadir o palco do Teatro Imperial neste mês de março. O espaço anuncia uma programação de peso, reunindo quatro dos maiores comediantes do stand-up brasileiro atual: Renato Albani, Nany People, Murilo Couto e Bruna Louise. Com estilos que variam da sátira geracional ao humor musical e observações ácidas sobre a vida adulta, vai ser impossível não soltar boas risadas.



A maratona de humor no Teatro Imperial começa no dia 07 de março (sábado), com o fenômeno Renato Albani e a nova turnê “A Ignorância É Uma Dádiva”, em três sessões (18h, 20h e 22h). No espetáculo, Albani reflete com ironia sobre o amadurecimento e o impacto das redes sociais no dia a dia. No sábado seguinte, dia 14 de março, às 20h, a icônica Nany People apresenta “Então... Deu No que Deu”, uma antologia de seus quase 50 anos de carreira com o compilado dos melhores momentos de seus três solos de stand-up que rodam o país: “Nany é Pop!”, “Sob Medida” e “TsuNANY”.

Já no dia 15 de março (domingo), às 18h, o palco do Teatro Imperial recebe o humorista Murilo Couto com o espetáculo “Um show sobre casamento”. De forma leve e descontraída, o humorista mergulha na recém-descoberta vida de casado, transformando as crises de reformas e os choques de rotina em piadas memoráveis que garantem identificação imediata com a plateia.



Encerrando o mês, no dia 29 (domingo) às 19h, Bruna Louise apresenta o show inédito “Meus 15 Anos”, como parte das ações do Mês da Mulher no espaço. A comediante, que soma mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, apresenta histórias inéditas e reflexões afiadas sobre a vida adulta, autoestima e as loucuras da mente feminina, mantendo o estilo direto e sem papas na língua que se tornou sua marca registrada.



Com realização da Natureza Produções, o Teatro Imperial é apresentado pela Enel Brasil e já recebeu um público de mais de 90 mil pessoas em dois anos de trajetória. Consolidado como um centro de excelência artística, já passaram no teatro grandes artistas nacionais e internacionais, como Andru Donalds, Matheus Solano, Maitê Proença, Marcelo Serrado, Vera Holtz, Fábio Porchat, Rafael Portugal e Whindersson Nunes. O espaço também mantém projetos de incentivo, como a Orquestra Teatro Imperial, o Leiturinha e o Cine Teatro Imperial.