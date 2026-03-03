Silvestre dos Anjos - Foto: Serrano FC

Silvestre dos AnjosFoto: Serrano FC

Publicado 03/03/2026 15:58

Petrópolis - O treinador Silvestre dos Anjos irá comandar o Serrano na temporada 2026. Neste retorno, o comandante guiará os times na disputa da Série A2 do Campeonato Carioca e na Copa Rio.

Em sua passagem no último ano, Silvestre ficou invicto no comando do clube e conquistou o título da Série B1, junto ao acesso de divisão.

No início de 2026, o treinador estava no Falcon, que ficou na 7ª colocação do Campeonato Sergipano.