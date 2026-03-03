Cerimônia realizada nesta segunda-feira - Foto: Divulgação

Petrópolis - Na manhã de segunda-feira (2), o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (32º BIL Mth) realizou a formatura militar de incorporação de 145 novos recrutas que prestarão o Serviço Militar.

Marcando o início das atividades, o recruta João Henrique de Paula da Silva, mais jovem incorporado em 2026, acompanhado do Tenente-Coronel Genial, Comandante do Batalhão, realizou a tradicional abertura do Portão das Armas, simbolizando o início de uma nova jornada de dedicação à Pátria.

Em seguida, no Pátio Marechal Odylio Denys, ocorreu a formatura de incorporação, ocasião em que o Comandante do Batalhão proferiu a mensagem do Comandante do Exército aos novos conscritos.

O evento contou com a presença de diversas autoridades de Petrópolis como: o Prefeito Hingo Hammes; veteranos do Exército; representantes do Destacamento do Pico do Couto; do 26º Batalhão de Polícia Militar; da Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis; da Associação dos Militares da Reserva de Petrópolis; do Rotary Club de Petrópolis – Cidade Imperial; membros da sociedade petropolitana; além de expressiva participação de familiares que prestigiaram esse importante momento na vida dos jovens incorporados em 2026.