Vacinação na UBS Oswaldo CruzFoto: Divulgação/PMP

Publicado 03/03/2026 16:05

Petrópolis - Profissionais de saúde de Petrópolis começaram nesta terça-feira (03) a receber a vacina do Instituto Butantan contra a dengue. A primeira unidade que recebeu a visita da equipe itinerante de vacinação foi UBS Oswaldo Cruz, no Valparaiso, onde profissionais que exercem atividades assistenciais e de prevenção já puderam se imunizar.

“Nesta primeira etapa estamos priorizando as regiões com maior incidência de casos de dengue, mas em breve a vacinação será ampliada para outros profissionais e, assim que o Ministério da Saúde liberar, iniciaremos a vacinação de outros públicos”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. As próximas unidades que vão receber a vacina são: UBS Retiro (04), PSF Carangola (05), PSF Vale do Carangola (06), Itaipava (10), Posse (11), Secretário (12) e Vila Rica (13). A equipe de vacinação estará nas unidades das 9h às 11h, é necessário levar um documento de identidade e comprovante ocupacional.

“A vacina é segura e será uma grande aliada contra a dengue. Ela é indicada para pessoas de 15 a 59 anos e em breve estará disponível para outros públicos. Mas é sempre bom lembrar que a melhor forma de evitar a doença hoje ainda é eliminando os focos do mosquito e não podemos baixar a guarda”, destaca o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.