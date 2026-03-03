Drogas apreendidas no Carangola - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas no CarangolaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 03/03/2026 16:09 | Atualizado 03/03/2026 17:03

Petrópolis - Na manhã desta terça-feira (03), a Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas no Vicenzo Rivetti, no Carangola. Drogas foram apreendidas na ação.

Os policiais observaram o suspeito realizando movimentação característica do comércio ilícito. Após abordagem e buscas no ponto indicado, foi localizada uma sacola contendo material entorpecente.

Foram apreendidas 101 cápsulas de cocaína (222g); 66 tabletes de maconha (112g); R$ 159,00 em espécie; e um celular.

O acusado, que já possui duas anotações criminais anteriores por tráfico de drogas, foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso em flagrante.