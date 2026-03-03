Drogas apreendidas no CarangolaFoto: Divulgação/26º BPM
Homem é preso por tráfico de drogas no Vicenzo Rivetti
Jovem, de 21 anos, já possui duas anotações pelo crime
Homem é preso por tráfico de drogas no Vicenzo Rivetti
Jovem, de 21 anos, já possui duas anotações pelo crime
Profissionais de saúde começam a receber vacina contra a dengue em Petrópolis
Primeira unidade a receber vacinação foi a UBS Oswaldo Cruz
Batalhão Dom Pedro II incorpora 145 novos soldados
Recrutas irão prestar o Serviço Militar
Silvestre dos Anjos será o treinador do Serrano para a temporada 2026
Treinador foi campeão da Série B1 pelo clube em 2025
Grandes nomes da comédia se apresentam no Teatro Imperial em março
Renato Albani, Murilo Couto, Bruna Louise, Nany People sobem a serra de Petrópolis
Comércio projeta retomada em 2026 com sinalização de queda da Selic, avalia CDL Petrópolis
Após um ano de desaceleração em 2025, a entidade aponta que a redução dos juros pode impactar o varejo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.