Sagui-caveirinhaFoto: Divulgação/Inea
Família de sagui-caveirinha, espécie ameaçada de extinção, é flagrada em Petrópolis
Sagui-caveirinha tem seu habitat ameaçado principalmente pela disputa com espécies invasoras como o mico-estrela
Defensoria expede recomendações para promover segurança a pedestres em Petrópolis
Entre as providências estão a instalação imediata de redutores físicos de velocidade, como lombadas, travessias elevadas, sonorizadores e radares fixos
Homem é preso por tráfico de drogas no Vicenzo Rivetti
Jovem, de 21 anos, já possui duas anotações pelo crime
Profissionais de saúde começam a receber vacina contra a dengue em Petrópolis
Primeira unidade a receber vacinação foi a UBS Oswaldo Cruz
Batalhão Dom Pedro II incorpora 145 novos soldados
Recrutas irão prestar o Serviço Militar
Silvestre dos Anjos será o treinador do Serrano para a temporada 2026
Treinador foi campeão da Série B1 pelo clube em 2025
