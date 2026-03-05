Sagui-caveirinha - Foto: Divulgação/Inea

05/03/2026

Petrópolis - Uma família pura de sagui-da-serra-escuro ou sagui-caveirinha (Callithrix aurita) foi registrada em área do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e situada em Petrópolis. Os animais (um macho, uma fêmea e um filhote) foram identificados durante o feriadão de Carnaval, pelo guarda-parque Mariano Sant’Ana, durante monitoramento de uma trilha. A espécie é endêmica da Mata Atlântica e considerada um dos primatas mais ameaçados do planeta.

O sagui-caveirinha tem seu habitat ameaçado principalmente pela disputa com espécies invasoras como o mico-estrela, que competem por alimentação e território, e geram híbridos com a espécie nativa, causando impacto na manutenção das populações dos saguis-caveirinha.

Encontrado principalmente em cadeias montanhosas da região Sudeste, a espécie é um pequeno primata facilmente identificável por sua face branca, que destoa de sua pelagem escura. A reprodução concentra-se de setembro a novembro, quando há fartura de alimento, principalmente insetos. A espécie apresenta um grande potencial dispersor de sementes.

"O avistamento de espécies raras nas nossas unidades de conservação é um indicativo de que estamos no caminho certo na execução das nossas políticas públicas de preservação e conservação da biodiversidade do nosso estado", destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.