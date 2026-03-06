Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM
PM apreende grande quantidade de drogas na Comunidade do Alemão
Material estava em área de mata
PM apreende grande quantidade de drogas na Comunidade do Alemão
Material estava em área de mata
Prefeitura inicia entrega dos novos cartões do programa Cesta Cheia, Família Feliz
Cartão agora passa a contar com 165 lojas credenciadas
Família de sagui-caveirinha, espécie ameaçada de extinção, é flagrada em Petrópolis
Sagui-caveirinha tem seu habitat ameaçado principalmente pela disputa com espécies invasoras como o mico-estrela
Defensoria expede recomendações para promover segurança a pedestres em Petrópolis
Entre as providências estão a instalação imediata de redutores físicos de velocidade, como lombadas, travessias elevadas, sonorizadores e radares fixos
Homem é preso por tráfico de drogas no Vicenzo Rivetti
Jovem, de 21 anos, já possui duas anotações pelo crime
Profissionais de saúde começam a receber vacina contra a dengue em Petrópolis
Primeira unidade a receber vacinação foi a UBS Oswaldo Cruz
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.