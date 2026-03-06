Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 06/03/2026 15:09 | Atualizado 06/03/2026 15:16

Petrópolis - Na manhã desta sexta-feira (06), a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas em uma área de mata na Comunidade do Alemão. A ação ocorreu após informações de que traficantes estariam escondendo entorpecentes no local.

Foram apreendidas 484 cápsulas de cocaína, 143 tabletes pequenos de maconha, 53 pedras de crack e R$ 68,00 em espécie.

Nenhum suspeito foi localizado no momento da ação. Todo o material foi encaminhado à 105ª DP, onde permaneceu apreendido.