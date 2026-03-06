Desvio foi feito na estradaFoto: Cacau Repórter Online
DNIT libera tráfego para veículos leves na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis
Rodovia foi interditada no dia 23 de fevereiro, após afundamento
Setranspetro prorroga prazo para uso da declaração de matrícula nos ônibus
Documento assinado e carimbado será aceito até o dia 13 de março
PM apreende grande quantidade de drogas na Comunidade do Alemão
Material estava em área de mata
Prefeitura inicia entrega dos novos cartões do programa Cesta Cheia, Família Feliz
Cartão agora passa a contar com 165 lojas credenciadas
Família de sagui-caveirinha, espécie ameaçada de extinção, é flagrada em Petrópolis
Sagui-caveirinha tem seu habitat ameaçado principalmente pela disputa com espécies invasoras como o mico-estrela
Defensoria expede recomendações para promover segurança a pedestres em Petrópolis
Entre as providências estão a instalação imediata de redutores físicos de velocidade, como lombadas, travessias elevadas, sonorizadores e radares fixos
