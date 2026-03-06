Desvio foi feito na estrada - Foto: Cacau Repórter Online

Publicado 06/03/2026 19:03

Petrópolis - O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, nesta sexta-feira (6), que o tráfego de veículos leves na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis, está liberado. A passagem de caminhões e ônibus segue sem ser possível.

Um desvio foi executado no km 22,7 da rodovia. Ele funciona em esquema de pare e siga, 24 horas por dia.