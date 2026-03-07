Páscoa Petrópolis - Foto: Divulgação

Páscoa PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 07/03/2026 13:53

Petrópolis - A Cidade Imperial se prepara para vivenciar uma das celebrações mais aguardadas do calendário de outono. Entre os dias 27 de março e 5 de abril, a segunda edição da Páscoa Petrópolis ocupará o Palácio de Cristal com uma proposta que une o resgate das tradições à inovação culinária. Com entrada gratuita durante todos os dias de programação, o evento se consolida como uma opção democrática de lazer, oferecendo desde atividades lúdicas para o público infantil até um festival de frutos do mar que promete surpreender os paladares mais exigentes.

A programação foi estrategicamente dividida em dois períodos, abrangendo de 27 a 29 de março e retornando para o feriado prolongado de 2 a 5 de abril. Durante esses dias, o monumento histórico na Rua Alfredo Pachá será transformado por uma decoração temática imersiva, servindo de cenário para shows, apresentações culturais e oficinas interativas.

No campo da gastronomia, a Páscoa Petrópolis 2026 vai muito além do tradicional chocolate. Embora as oficinas de pintura de ovos e a clássica caça aos doces garantam a diversão das crianças, o evento inova ao apresentar um Festival de Frutos do Mar. Com pratos exclusivos e preços acessíveis, a iniciativa busca oferecer uma experiência gastronômica completa, valorizando ingredientes nobres em preparações que respeitam a tradição da Semana Santa, mas trazem o toque de sofisticação característico da Serra Fluminense.

Para as famílias, o evento foi planejado para ser um espaço de criação de memórias. A classificação etária livre e a ampla oferta de atividades culturais gratuitas reforçam o compromisso da organização em proporcionar um lazer de alta qualidade e sem custos de bilheteria para a população. Enquanto os adultos apreciam os shows e as opções do festival de frutos do mar, os pequenos podem mergulhar em um universo de cores e sabores com atividades pensadas exclusivamente para o público infantil.

A Páscoa Petrópolis funciona às sextas-feiras a partir das 10h. No segundo fim de semana, a programação começa excepcionalmente na quinta-feira, dia 2 de abril, também às 10h.