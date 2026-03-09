Caminhão recuperado na BR-040Foto: Divulgação/PRF
Caminhão clonado é recuperado na BR-040 pela PRF
Veículo havia sido roubado no dia 4 de março
Empresas de ônibus celebram o Dia Internacional da Mulher em Petrópolis
Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turp Transporte fizeram homenagens
Irmãos são presos por tentativa de homicídio em Secretário
Dupla foi capturada após dar entrada em unidade de saúde em Pedro do Rio depois de queda de moto
Corrida reúne centenas de participantes no Centro em celebração ao Dia Internacional da Mulher
Prova teve trajetos de 3 km e 5 km
Páscoa Petrópolis 2026: Palácio de Cristal abre as portas com entrada gratuita e festival de Frutos do Mar
Evento acontece de 27 de março a 5 de abril
DNIT libera tráfego para veículos leves na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis
Rodovia foi interditada no dia 23 de fevereiro, após afundamento
