Caminhão recuperado na BR-040

Petrópolis - Um caminhão clonado foi recuperado na BR-040, em Petrópolis, na madrugada do último sábado (7). O veículo havia sido roubado no dia 4 de março;
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes receberam informações de que um caminhão clonado transitava pela rodovia. Na abordagem, os policiais constataram adulteração nos sinais identificadores do veículo. Após consulta, o registro de roubo foi confirmado. A placa clonada era de um da mesma marca, cor e modelo.
Questionado, o motorista afirmou que receberia uma quantia para levar o veículo de Duque de Caxias a Juiz de Fora.
O suspeito e o veículo foram encaminhados para a 105ª DP, onde o caso foi registrado.