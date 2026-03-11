Material apreendido durante a açãoFoto: Divulgação/PMP
Ambulantes irregulares são autuados e quase 300 produtos são apreendidos no Centro
Todos atuavam sem autorização
Petrópolis - Uma nova ação para combater a atuação de ambulantes irregulares no Centro terminou com quase 300 produtos apreendidos na manhã desta quarta-feira (11). Agentes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SSSOP), Fiscalização de Posturas e Guarda Civil Municipal (GCM) autuaram cinco homens na Rua do Imperador e na Paulo Barbosa.
"Nossas equipes estão trabalhando para garantir a ordem pública, proteger o comércio regular da nossa cidade, que segue todas as normas e o que está previsto na legislação, e o consumidor de produtos de origem duvidosa. Seguiremos combatendo os ambulantes irregulares com a Fiscalização de Posturas e a Guarda", destacou o prefeito Hingo Hammes.
Dos cinco ambulantes autuados, um afirmou que é de Duque de Caxias, os demais informaram que são moradores de Petrópolis. Entre os produtos apreendidos estavam: bonés (45 peças), camisas (47), copos (13), bandeiras de times (7), shorts (2), máscara de rosto (1), relógios (97), esponjas (63), além de garrafas de mel (7). Nenhum produto teve origem comprovada.
Petrópolis
