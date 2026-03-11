Feira Cores e Sabores - Foto: Divulgação

Feira Cores e SaboresFoto: Divulgação

Publicado 11/03/2026 16:04

Petrópolis - A Feira Cores e Sabores realizará no dia 21 de março uma edição especial dedicada ao Mês da Mulher, no Vale das Videiras, em Petrópolis. O evento acontece das 10h às 15h, no Centro do Vale, com entrada gratuita.

Organizada pelo Movimento Vale das Videiras em Transição, a feira reúne produtores e artesãos da região e oferece ao público alimentos, produtos artesanais e atrações culturais. Nesta edição especial, a programação terá destaque para expositoras e artistas mulheres.

Para a coordenadora da feira, Maria Sonia Pinho, além de uma homenagem, a escolha dialoga com o papel histórico das mulheres na formação das feiras e das práticas de troca entre comunidades. “Desde os tempos mais remotos, foram as mulheres que começaram a cultivar alimentos, cuidar da terra e organizar as trocas entre vizinhos. Ali nasciam as primeiras formas de comércio, à porta das casas, em pequenas trocas que mais tarde ocupariam ruas e praças. De certa forma, as feiras de hoje carregam esse mesmo espírito. A nossa feira tem mulheres extraordinárias, guerreiras e resilientes, que cultivam seus quintais e terreiros com dedicação. Aqui, todos os sábados são dedicados à vitalidade e à vida, e este, em especial, às mulheres”, afirma.

Entre as expositoras desta edição está Daniela Loos, da marca Daniela Loos Saboaria Artesanal. Após 22 anos trabalhando como bancária, ela decidiu mudar de profissão durante a pandemia e encontrou na saboaria artesanal um novo caminho. “Comecei a questionar o sentido da minha vida. Em um passeio, entrei em uma loja de sabonetes e, entre cores e aromas, tive a certeza de que era aquilo que eu queria fazer”, conta.

Hoje, Daniela produz sabonetes artesanais e também oferece cursos na área. Entre os itens mais procurados na Cores e Sabores estão os sabonetes com bucha vegetal, que funcionam como esfoliantes naturais, além de fragrâncias cítricas como capim-limão e alecrim.

Ângela Lima, responsável pela marca Salarium Avatar, também marcará presença no evento. Produtora rural, artesã e escritora, ela mora no Vale das Videiras desde 1999 e desenvolve sais gourmet, ervas e especiarias a partir de plantas cultivadas por ela ou por produtores parceiros da região.

“Minha marca nasceu da vivência na fazenda, depois na chácara e também no hotel dos meus avós. As plantas medicinais, inclusive usadas na culinária, representam uma das primeiras relações da humanidade com a medicina”, explica.

Segundo a produtora rural, muitos dos temperos presentes nas cozinhas do mundo passaram a ser utilizados justamente pelos seus benefícios à saúde. “Os sais gourmet e as ervas de axé carregam essa tradição. Gosto de dizer que cozinho com alma e com calma”, afirma.

Ângela também é conhecida no Vale das Videiras por conduzir o tradicional banho de axé, realizado no final de cada ano como um ritual coletivo de renovação de energias.

Homenagem às mulheres

Além de prestigiar mais de 15 expositores locais, o público poderá curtir e dançar ao som de Liza K, cantautora, musicoterapeuta e baixista do Bloco Mulheres de Chico, que presenteará o público com um repertório de peso. Serão dois sets, em formato voz e violão, reunindo canções da MPB, como Rita Lee, Joyce, Milton Nascimento e Chico Buarque, além de composições autorais, todas elas homenageando o universo feminino.