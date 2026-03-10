Entorpecentes apreendidos pelos agentesFoto: Divulgação/26º BPM
Durante a ocorrência, foi constatado ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado pelo crime de tráfico de drogas, reforçando seu vínculo com a atividade criminosa. Um segundo suspeito apontado nas denúncias não foi localizado.
O preso foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), sendo cumprido também o mandado de prisão existente em seu desfavor.
