Entorpecentes apreendidos pelos agentesFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 10/03/2026 20:06

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu um grande quantidade de drogas no Quitandinha na manhã desta terça-feira (10). Durante a ação, um homem de 26 anos foi preso em um imóvel.

Ao todo, foram apreendidas 2.618 cápsulas de cocaína (9,9kg), 93 pedras de crack, 79 tabletes de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular, e R$ 316,00 em espécie.



Durante a ocorrência, foi constatado ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado pelo crime de tráfico de drogas, reforçando seu vínculo com a atividade criminosa. Um segundo suspeito apontado nas denúncias não foi localizado.



O preso foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), sendo cumprido também o mandado de prisão existente em seu desfavor.