LNCC irá receber o eventoFoto: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Publicado 11/03/2026 16:50

Petrópolis - Um estudo mostrou que no contexto da indústria de software e serviços de tecnologia da informação, Petrópolis é o terceiro município do interior do Rio de Janeiro na área. As vagas de emprego no setor cresceram cerca de 180% em quatro anos.

Esses e outros resultados sobre o setor de tecnologia de informação e comunicação (TICs) serão apresentados nesta quinta-feira (12) pelo TI Rio, entidade que representa as empresas de tecnologia de informação do estado do Rio de Janeiro, em evento gratuito no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), no Quitandinha.

A iniciativa faz parte de uma série de entregas regionais e tem como objetivo ampliar o acesso a dados estratégicos sobre o ecossistema de tecnologia fluminense, contribuindo para o fortalecimento das empresas da região, o planejamento de políticas públicas e o desenvolvimento econômico baseado em inovação.

O Estudo TICs revela um movimento estrutural do setor: a interiorização da tecnologia no estado. “Hoje, mais de um terço das empresas de TI do Rio de Janeiro já está fora da capital, evidenciando um ecossistema cada vez mais distribuído e maduro”, diz Alberto Blois, presidente do TI Rio.

“A capital, naturalmente, sedia a maioria das empresas, representando 62,3% de todo o estado. Petrópolis aparece como o quarto município com empresas de tecnologia de informação e comunicação, ficando atrás apenas de Niterói, Duque de Caxias e São Gonçalo”, observa.

Nesse contexto, a Região Serrana se destaca, reunindo empresas de tecnologia, centros de pesquisa, instituições de ensino e profissionais qualificados. Reconhecida como a capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro, o município se consolida como um dos principais polos de inovação, com atuação em sistemas, desenvolvimento de software, soluções digitais, pesquisa aplicada e inovação científica.