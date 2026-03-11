Homem foi levado para a 105ª DP - Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2026 16:45

Petrópolis - Policiais militares da Patrulha Maria da Penha do 26º BPM, com apoio do Serviço Reservado (P2) prenderam um homem de 38 anos no Independência que ameaçou a própria irmã de morte. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (11).

A ação teve início após uma mulher de 40 anos procurar atendimento na Sala Lilás, relatando que seu irmão vinha descumprindo medida protetiva e realizando ameaças de morte por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp, afirmando inclusive que colocaria fogo em seu corpo.



A vítima relatou ainda que já havia sido agredida anteriormente pelo irmão e que o autor utilizava o nome de criminosos ligados ao tráfico da comunidade para reforçar as ameaças. Segundo o relato, a mulher chegou a ser expulsa do bairro por ordem de criminosos locais.



O acusado foi localizado na residência da família e conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso por ter descumprido a medida protetiva.

